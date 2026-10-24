MISIÓN: CAZAR AL COYOTE ESTE DOMINGO EN TLAXCALA

-Correcaminos sale este domingo al mediodía en el Tlahuicole por 3 puntos que lo mantengan en la pelea

Tlaxcala, Tlaxcala.- Para mantener vivas las esperanzas de regresar a la fiesta grande del futbol mexicano en la Liga Expansión MX después de 17 campañas de ausencia, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas precisa de un triunfo este domingo cuando enfrente en el Estadio Tlahuicole a los Coyotes de Tlaxcala, en actividad de la Jornada 14 y penúltima del torneo Apertura 2026.

Las huestes de Gabriel Pereyra velan armas en Puebla desde este sábado donde realizarán la última sesión de cara al duelo programado para iniciar a las 12:00 del mediodía y que tendrá como árbitro central a Fernando Cruz Garatachea, quien suma 7 presentaciones previas en la actual campaña y, la única donde le ha pitado a Correcaminos, fue en la Jornada 10 cuando el azulnaranja venció 1 a 0 a la Jaiba Brava del Tampico Madero.

Será asistido en las bandas por Alfredo Jaramillo y Guadalupe Gaspar, mientras que el cuarto oficial será el chiapaneco Alejandro Travernier.

Correcaminos llega tras el descalabro en casa de último minuto frente a Dorados, que significó el quinto traspié del certamen; en contraparte tiene 4 triunfos y 4 empates, para un total de 16 unidades que lo tienen en la posición número 12.

Coyotes también suma 16 unidades gracias a un récord idéntico de 4-4-5 y está ubicado en el escalón 12, apenas uno atrás de la UAT.

Los dirigidos por Arturo Ortega vienen de empatar a dos tantos en su visita al Atlético La Paz y su última presentación en casa, vencieron 4 a 2 a Piratas de Veracruz.

La última vez que ambas escuadras se enfrentaron, fue en la fecha 4 del torneo anterior donde la UAT venció 2 a 1 a Tlaxcala; además, la última visita del ave azulnaranja a territorio tlacalteca, fue el domingo 24 de agosto de 2025 donde salió ganador el bando tamaulipeco por 2 a 0, historia que buscarán emular este domingo.

La transmisión del partido por televisión está programada a través de la cadena ESPN, además de la plataforma streaming de Caliente.mx