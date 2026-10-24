Inician el lunes 26 de octubre actividades por el 28 Aniversario de la fundación del COBAT 16

Este próximo lunes 26 de octubre inician las actividades programadas por el 28 aniversario de la fundación del COBAT 16 de Soto la Marina.

Confirma lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena en su calidad de directora, quien refiere que tan importante fecha se va celebrar con actividades en las que tendrán participación directa los estudiantes, recordando que son muchas las generaciones que han egresado de este plantel de educación media ahora a su cargo.

“Reconocemos el gran trabajo de los fundadores y antecesores en el Plantel 16 del COBAT, que se ha convertido en una institución de alto prestigio a los largo de 28 años, de cual muchos alumnos que pasaron por sus aulas ahora son reconocidos profesionistas”, puntualizó nuestra entrevistada.

De acuerdo al calendario de actividades, el lunes 26 se llevará a cabo la decoración de puertas con motivos por el 28 aniversario, el martes 27 se llevará a cabo una carrera atlética a las 7:30 de la mañana y a las 9:00 de la mañana tendrán lugar mini retas deportivas; el miércoles 28 tendrá lugar un rally de conocimientos a partir de las 9:00 de la mañana; el jueves 29 se concluye con la selección de la reina y el rey, así como un convivio.