Por: Raúl Terrazas Barraza

Respaldo total a dirigente regeneracionista

En medio de la lucha política que comienza con miras a las elecciones del primer domingo de junio de 2027, lo principal en todos los partidos es cerrar filas y actuar con determinación para contrarrestar las descalificaciones que aparecerán desde el lado de los contrincantes.

Es el caso del respaldo otorgado por todas y todos los gobernadores del país que pertenecen al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (PMRN) a la presidenta del comité nacional de esa organización, Ariadna Montiel Reyes, quien fue señalada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por presuntos nexos con personas non gratas de la vida nacional.

Las y los mandatarios regeneracionistas firmaron un manifiesto nacional en el que establecen un posicionamiento muy claro: no deben mezclarse las acusaciones relacionadas con la seguridad pública de México con la lucha política y partidista que existe en el país en razón de la democracia.

El documento apunta que quien acusa tiene la obligación moral y legal de presentar pruebas; por tanto, es inaceptable que desde otros partidos políticos se recurra a señalamientos sin sustento como forma de confrontación, sobre todo porque la dirigente nacional del partido en el poder tiene una trayectoria limpia y se ha dedicado a trabajar en sus responsabilidades públicas, tanto en la administración federal como ahora desde la dirigencia partidista de Regeneración.

Quizá puedan verse todavía más cosas, porque los partidos de oposición que intervienen en la política se valdrán de cualquier recurso para tratar de mejorar su presencia ante la ciudadanía.

El punto es que la clarificación de las cosas debe hacerse con estrategia; por tanto, el respaldo otorgado por las y los gobernadores regeneracionistas a Montiel Reyes es la respuesta inmediata para evitar que la ciudadanía de hoy —y votantes de mañana— se quede con una idea inducida y equivocada.

El gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, se sumó al manifiesto y, ante la importancia de refrendar el respaldo a la dirigente, estuvo en la capital del país para dialogar con ella y reiterarle que las y los tamaulipecos de su partido están con ella y levantarán la voz cada vez que sea necesario para clarificar los escenarios políticos y mantener la unidad de la organización a la cual pertenecen.

Los otros

En el Día del Médico, que se celebró este viernes en México, debieron llover felicitaciones y parabienes al gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya; al secretario de Salud, doctor Ricardo Guerrero Morales; a los doctores y diputados Alberto Moctezuma Castillo y Víctor García Fuentes; a la presidenta municipal de Palmillas, doctora Cindy Monita Ramírez; y a su colega, el alcalde de González, doctor Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez.

Pero también a médicas y médicos de todo el sector salud, entre ellos el director del Hospital Civil de Victoria, doctor Herminio Rodríguez Hinojosa; el director del Centro Oncológico de Tamaulipas, doctor Francisco Velazco Canseco; la doctora Judith Cornejo Barrera, directora del Hospital Infantil de la entidad; y el titular de la Dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad, Daniel Durán Perales.

Cómo no decir que las felicitaciones son extensivas para la doctora Juana María Cárdenas Serna, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea; para el doctor Mario Rebolledo Urcádiz, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y de ahí mismo al doctor José Alfredo López de León; además del responsable del área médica del ISSSTE, doctor Jorge Cortina Beltrán.

Desde luego, también para galenos que han destacado por su desempeño profesional en la región centro del estado: Jorge Salinas Treviño, ahora dedicado a la práctica médica hospitalaria privada; el doctor José Isabel Perales López; el traumatólogo doctor Arturo Ruiz Armenteros y su paisano, el neurocirujano doctor Silverio Iglesias Véliz; así como el doctor Pablo Beltrán Castro y su pariente, el doctor Carlos Castro Medina.

Decenas o cientos más han entregado su trabajo para sostener la vida ajena como si fuera propia, como el doctor Héctor López González y su esposa, la doctora Silvia de la Garza de González; el doctor Gerardo García Salinas, de Matamoros; la doctora Margarita Pérez Tristán, del Distrito de Salud de Tampico; y los doctores Rodolfo González San Miguel y Gerardo Flores Sánchez, quienes colaboran en medios de comunicación.

Faltan tres días para que concluya la Feria Estatal Tamaulipas 2026 y, por lo pronto, si los que estaban alborotados para acudir a la presentación del Grupo Firme buscaban boletos, estos estaban vendidos y revendidos por completo. Pero no solo la primera fecha, sino también la segunda, que fue abierta como respuesta al público de la región centro y de la entidad que acude al evento estatal organizado por el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Economía.

Todo indica que la Feria es exitosa y que su cierre será en el mismo sentido, porque la respuesta de las personas fue mayúscula, a pesar de que hubo una tarifa un poquito más elevada para la entrada, el incidente de un juego en el que una persona se lesionó o bien la incomodidad por la gran cantidad de asistentes durante la mayor parte de los días.