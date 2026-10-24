Encabeza Olga Sosa asamblea informativa con maestras y maestros de Gómez Farías

La Senadora destacó que la educación es el pilar de la transformación y destacó las ventajas de la Nueva Escuela Mexicana impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación

Gómez Farías, Tamaulipas. – La senadora Olga Sosa Ruiz encabezó una Asamblea Informativa con maestras y maestros del Grupo Magisterio Regional Unido, con quienes dialogó sobre el reconocimiento al magisterio, las becas en distintos niveles educativos, que benefician a 20 millones de estudiantes.

En su mensaje, la legisladora federal, reconoció el trabajo y el esfuerzo de las y los maestros de Tamaulipas y señaló que la educación es uno de los pilares fundamentales de la transformación que confirman que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es la presidenta de la educación.

“La educación es un derecho; en la cuarta transformación impulsamos la Nueva Escuela Mexicana y reconocemos la escuela pública que es el reflejo de sus maestras y maestros. Desde el Senado concebimos la educación como un pilar de la transformación”, afirmó.

Olga Sosa, quien a lo largo de su carrera ha tenido un fuerte vínculo con el trabajo docente, destacó la inversión en infraestructura y más espacios a través de La Escuela es Nuestra, la construcción de más preparatorias cerca y las universidades Rosario Castellanos; así mismo, el reconocimiento magisterial y los incrementos al salario de las maestras y maestros.

“Soy una aliada de la educación, de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha dicho: educación, educación y más educación”, señaló.

Durante este dialogo abierto y cercano, Sosa Ruiz escuchó las voces de las maestras y maestros del Magisterio Regional Unido, que alberga a los mentores de los municipios de El Mante, Ocampo, Nuevo y Antiguo Morelos; Xicoténcatl, González y Gómez Farías, quienes reconocieron el trabajo en territorio y su compromiso como gestora permanente del magisterio.

Asistieron a la asamblea los profesores Jorge Hinojosa; Matías Gutiérrez Guerrero, Saturnino Torres Martínez, Edgar Homero González Eguía, Refugio Salazar Reyes, Magdiel Hernández Reyes y Abdiel Villanueva; así como decenas de maestras y maestros de la región.

Como parte de este ejercicio informativo, la Senadora de la República destacó la protección de las maestras y los maestros; la consolidación de entornos digitales seguros y más condiciones materiales humanas y pedagógicas, como parte de la agenda legislativa.

En la asamblea informativa, la legisladora también detalló las acciones en materia de seguridad y economía; así como las 27 reformas aprobadas en el Senado para consolidar el segundo piso de la transformación de México y de Tamaulipas. De igual forma presentó un balance de su trabajo legislativo, que la ha colocado como la Senadora más productiva y con más iniciativas