Convoca INE a tramitar credencial de elector a jóvenes que cumplirán 18 años antes o el 6 de junio del 2027

En razón a que el 25 de enero concluya el plazo para inscribirse al Padrón Electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) hace un llamado a las y los jóvenes que cumplirán 18 años antes o el 6 de junio de 2027, para que soliciten su credencial para votar y participen por primera vez en una elección.

En el marco de la Campaña Anual Intensa 2026-2027, el Instituto recuerda que la atención se brinda en Módulos de Atención Ciudadana para solicitar inscripción al padrón electoral y obtener su credencial para votar, pero también para realizar cambios de domicilio, corrección de datos y reposiciones por robo, extravío o vencimiento.

El plazo para trámites que requieran modificaciones o nuevas solicitudes vence el 25 de enero de 2027; por lo que se invita a los ciudadanos a acudir con oportunidad al módulo del INE a realizarlos

Cabe recordar que la credencial para votar sirve de identificación oficial, pero además es requisito indispensable para ejercer el derecho al sufragio; por ello es de suma importancia que los jóvenes que van a cumplir 18 años se inscriban oportunamente en el padrón electoral y formen parte de la ciudadanía que podrá participar en el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

En Soto la Marina el Módulo regresa hasta el próximo mes de noviembre, pero en Abasolo estará atendiendo el 26, 27 y 28 de este mes de octubre y en Jiménez el 28 y 30 de este mismo mes.

Para realizar trámites se debe presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía y en caso de no tener este último requisito se debe acudir acompañado de dos personas que cuentan con INE vigente.