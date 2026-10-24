Conquista estudiante tamaulipeca medalla de oro en certamen internacional de ciencia y tecnología

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 24 de 2026.- El talento tamaulipeco no conoce fronteras y Ángela Karime Hernández Venegas, estudiante del CETIS 78, es un ejemplo de ello, al ganar la medalla de oro en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026, celebrada en Yakarta, Indonesia.

“Sistema de detección y extinción temprana de conatos de incendio mediante sensores térmicos con activación de un sistema de supresión acústica (Vortex Tech)” es el nombre del proyecto con el cual ganó en la categoría de tecnología, en donde compitieron más de 800 proyectos de estudiantes de 25 países, demostrando que la propuesta de la estudiante tamaulipeca fue la mejor.

La joven del CETIS 78 de Altamira estudia la especialidad de electrónica y triunfó con el proyecto que tituló Vortex Tech, el cual diseñó con el apoyo de su asesor, el profesor José Arturo Hernández Muñoz, y consta de una batería de 12 volts, un generador de frecuencias, un amplificador y una bocina que usa los principios de la física cuántica.

El sistema emite ondas sonoras de baja frecuencia de 30 hertz (30 pulsos por segundo), creando pulsos de aire y anillos de vórtice que generan una turbulencia, desplazando el oxígeno de la llama, el cual alimenta la combustión, causando que el fuego se apague unos pocos segundos después.

Vortex Tech participó en el Certamen Estatal de Creatividad 2025, ganando en las etapas municipales, regionales y estatales, hasta competir en el certamen nacional de ciencia y tecnología el año pasado, en donde, por su innovación y creatividad, obtuvo la acreditación para participar en la edición 2026 de la Feria Internacional de Ciencias en Indonesia, en donde triunfó nuevamente.

Debido a la calidad de su proyecto, Ángela Karime se hizo merecedora de un segundo premio especial denominado “Iysa Semi Grand Award”, que le da derecho a participar en la “Indonesia International Applied Science Project Olympiad”, competencia científica organizada por la “Indonesia Young Scientist Association” en colaboración con la Universitas Gadjah Mada (UGM), en Yogyakarta, Indonesia. Esta competencia será en línea del 14 al 17 de diciembre próximo.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, felicitó a Ángela Karime por este triunfo internacional y aseguró que es consecuencia del esfuerzo, el trabajo y la capacidad de la estudiante tamaulipeca. Subrayó que este proyecto es también resultado de los certámenes de innovación, ciencia y tecnología, en donde niños y jóvenes compiten con propuestas innovadoras para resolver problemas específicos

Destacó el respaldo que el gobernador Américo Villarreal Anaya le brinda a la promoción de la ciencia y la tecnología en el sistema educativo, para que las y los estudiantes cuenten con capacidades y habilidades en estas relevantes áreas del desarrollo de la humanidad, aunado a una educación con una visión inclusiva y humanista.