Concluye este 25 de octubre el registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Este próximo domingo 25 de octubre se cierra el registro para el Programa Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, cuyo proceso inició el día 19 de este mismo mes.

El registro de Adultos Mayores es para quienes han cumplido 65 años de edad, mientras que para el de Mujeres Bienestar es para las que tienen de 60 a 64 años.

En Soto la Marina la atención para el registro se hace con los Servidores de la Nación en el Centro Integrador a un costado del Banco del Bienestar en la Colonia 20 de Noviembre y se atienden a todos, sin interesar orden alfabético.

Para poder registrarse es importante que los solicitantes lleven como requisitos, acta de nacimiento, Curp reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, e identificación oficial con fotografía, además de proporcionar un correo electrónico y número de telefónico de casa y celular.