Celebraron el 44 aniversario del Hospital Rural 80 IMSS-Bienestar

En un emotivo evento al que asistieron como invitados especiales la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez y el empresario Jorge Jiménez Salinas, en el Hospital Rural 80 IMSS-Bienestar, se celebraron el pasado 17 de octubre, los 44 años de la fundación de esta casa de salud federal.

La directora del hospital, Dra. Guadalupe Guevara Díaz, destacó el trabajo de todo el equipo de profesionales de la salud y trabajadores de la institución para ofrecer el mejor de los servicios, a pesar de que no se está en el mejor de los momentos.

Reconoció de manera especial, todo el apoyo que a la institución ha otorgado el gobierno de Soto la Marina a través de la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez y el apoyo que también les ha brindado el empresario Jorge Jiménez Salinas.

Por su parte, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Salinas hizo un reconocimiento a todos los que integran la plantilla laboral del Hospital Rural, puntualizando que gracias a su entrega y profesionalismo se ha salido adelante apoyando de mucha maneras a los pacientes que son la prioridad, a pesar de situaciones que vive el sector a nivel nacional.

Dentro del mismo evento se entregaron reconocimientos de servicio a quienes por muchos años han laborado de manera ininterrumpida en el Hospital Rural IMSS-Bienestar y además se degustaron platillos de una muestra gastronómica ofrecida por voluntarias de la institución.

En la celebración también se contó con la presencia del Dr. Jesús Mariano Escobar Ponce, del Hospital del Sector Naval de la Pesca; Dra. Sol Selene Mendoza Ornelas, por el Sector Salud, así como la Secretaria General del Sindicato del Hospital, entre otros invitados.