Disfruta los sabores de Hidalgo, en el stand de Turismo en la Feria

-Este sábado 24 de octubre, Sectur te invita a disfrutar los sabores del municipio de Hidalgo en su stand de la Feria Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 24 de 2026.- Este sábado, las y los asistentes a la Feria Tamaulipas podrán deleitarse con una deliciosa muestra de la gastronomía local en el stand de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, desde el suculento asado hasta la arrachera, el bistec ranchero y el picadillo, cada platillo refleja la riqueza culinaria de la entidad y promete conquistar los paladares de grandes y chicos.

Es una excelente oportunidad para conocer de cerca parte de la cocina tamaulipeca y recorrer la Feria Tamaulipas, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas.

El funcionario destacó que, además de la sabrosa gastronomía, las y los visitantes encontrarán motivos de sobra para disfrutar de una experiencia completa al visitar el municipio de Hidalgo.

“Uno de los principales atractivos del lugar es la imponente Virgen Monumental, un referente religioso y cultural que se ha convertido en un punto de interés para turistas y locales por igual”, explicó.

Su presencia engrandece el destino y lo convierte en un sitio ideal para quienes buscan combinar fe, paisaje y buena comida.

Indicó que próximamente se sumará una nueva sorpresa, la actividad de kayak, que permitirá a los visitantes disfrutar de la naturaleza de una forma activa y refrescante.

“Esta propuesta refuerza el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de ofrecer experiencias diversas y atractivas para todos los gustos fortaleciendo la economía de las comunidades”, agregó.

Tamaulipas cuenta con destinos turísticos para todos los gustos: desde paisajes naturales y playas de ensueño hasta opciones de ecoturismo que invitan a conectar con el entorno, los invito a conocerlos y descubrir por qué este estado es una tierra de sabores, tradiciones y aventuras inolvidables, concluyó.