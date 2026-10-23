UAT y FGJT suman esfuerzos en favor de la formación jurídica en Tamaulipas

El rector Dámaso Anaya Alvarado y el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, firmaron un convenio que busca vincular la formación académica con la realidad del servicio público, prácticas profesionales, talleres, visitas institucionales y el uso de salas de oralidad.

Ciudad Victoria, Tam.- 23 de octubre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) celebraron la firma de un convenio general de colaboración que, entre otros alcances, abre la oportunidad a estudiantes de Derecho de la casa de estudios a desarrollar su servicio social, prácticas profesionales y actividades académicas afines en este órgano público autónomo.

La firma del acuerdo, realizada en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), fue presidida por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, con la asistencia de autoridades académicas, docentes y estudiantes de este plantel universitario.

En su mensaje, el rector destacó el propósito de acercar la formación universitaria a la realidad del servicio público y generar nuevas oportunidades para que el conocimiento se convierta en experiencia, capacidad y compromiso social.

“En la UAT tenemos claro que la formación profesional no termina en las aulas. Se fortalece cuando nuestros estudiantes pueden aplicar lo aprendido, contrarrestar la teoría con la práctica y comprender, de primera mano, la responsabilidad que implica ejercer su profesión”, aseveró.

Subrayó que, al fortalecer la vinculación con la FGJT, se desarrollarán talleres prácticos, conferencias y encuentros académicos, así como visitas institucionales; además de aprovechar espacios de aprendizaje como las salas de oralidad para efectuar simulaciones con fines estrictamente académicos.

“Cada una de estas acciones puede contribuir a que nuestras y nuestros estudiantes desarrollen mejores herramientas profesionales, fortalezcan su pensamiento crítico y comprendan la importancia de actuar con apego a la legalidad, la ética y la responsabilidad. Formar buenos profesionales también significa formar personas con conciencia de las consecuencias de sus decisiones y del valor de servir a los demás”, puntualizó.

Por su parte, el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, comentó que la firma de este convenio representa un paso firme y estratégico en la construcción de un Tamaulipas más justo y preparado.

“Buscamos impulsar con fuerza, con vigor, con determinación, el desarrollo de actividades académicas, científicas y de investigación encaminadas a fortalecer las capacidades de ambas instituciones, compartiendo conocimientos y recursos para elevar la calidad de nuestras respectivas funciones”, añadió.

Correspondió al director de la FDCSV, Edy Izaguirre Treviño, explicar las generalidades del acuerdo y destacó que la alianza permitirá a las facultades y unidades académicas de la UAT, con programas educativos afines a las áreas de procuración de justicia, incorporar a sus estudiantes a la FGJT para ampliar sus oportunidades, su visión y su formación práctica y desarrollo profesional

En el evento se contó con la presencia del vicefiscal de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones de Derechos Humanos, Pedro Efraín González Aranda; de igual forma, acudieron el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores y la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez.