Tamaulipeco se integra al Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud

Ciudad de México.- Octubre 23 de 2026.- El tamaulipeco Javier Campos Alvarado, ingeniero en Sistemas Computacionales, con especialidad en Redes, egresado del Instituto Tecnológico de Matamoros, forma parte del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud que presentó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de crear un sistema de inteligencia artificial (IA) para mejorar el abasto y distribución de medicamentos en México.

El ingeniero Campos Alvarado, egresado en el 2020 del Tecnológico de Matamoros y titulado tras haber logrado “Testimonio de Desempeño Sobresaliente” en el Examen General de Egreso (EGEL), es un reconocido programador y analista de datos. Mientras que, en el sector público, se ha desempeñado como científico de datos en la Organización de las Naciones Unidas, liderando la implementación del proyecto de Identificación Humana en México desde el ámbito tecnológico-técnico, lo que incluyó el manejo de datos biométricos.

Junto con un equipo de nueve especialistas, el ingeniero tamaulipeco participará en la creación de una plataforma que permita reducir retrasos en la distribución y facilitar que los insumos lleguen a hospitales y centros de salud.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, la presidenta de México explicó que el objetivo es comenzar su implementación en enero de 2027, inicialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS-Bienestar, con alcance previsto para otros organismos.

Por su parte, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, indicó que el equipo trabajará en tres proyectos: reportar necesidades de medicamentos en tiempo real, mejorar la administración de almacenes e inventarios y diseñar rutas más eficientes para entregar insumos médicos.

La primera etapa, dijo, estará enfocada en mejorar el seguimiento de los medicamentos y la coordinación entre los puntos de almacenamiento y las unidades médicas. La intención es que la información permita tomar decisiones con mayor rapidez y evitar que los productos permanezcan detenidos mientras los hospitales reportan necesidades.