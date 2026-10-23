SIPINNA Tamaulipas participa en la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes

Ciudad de México.- Octubre 23 de 2026.- Generar espacios donde niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus ideas, compartir sus inquietudes y participar en las decisiones que les afectan es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. La Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional de Protección se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México.

En representación de Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, participó Karla Ibarra, quien acompañó los trabajos de este espacio de diálogo e intercambio de ideas, enfocado en generar propuestas en favor de los derechos de la niñez y adolescencia.

La sesión contó con la participación de Lorena Villavicencio Ayala, Jorge Eduardo Miranda Pérez y Vicente Jurado López, quienes formaron parte de este encuentro orientado a fortalecer la participación y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, participó Sofía Lizbeth Rodríguez, embajadora de los derechos de niñas, niños y adolescentes del municipio de Villagrán, quien representó a Tamaulipas y se sumó al diálogo con consejeras y consejeros de distintas entidades del país.

Durante las actividades se presentó la Guía del Bienestar Digital de TikTok, a cargo de Fundación PAS, con el propósito de promover el uso responsable y seguro de las tecnologías digitales. De igual manera, las y los integrantes del Consejo Consultivo compartieron sus opiniones y propuestas sobre temas de interés, como la tecnología, la educación y el cuidado del agua.

Estos encuentros permiten reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, cuya voz debe ser escuchada y considerada en las decisiones que influyen en su presente y futuro.

SIPINNA Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar espacios de participación y diálogo que fortalezcan el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, en congruencia con las acciones del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, para promover el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.