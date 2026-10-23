Secretaría de las Mujeres convoca al Primer Encuentro Estatal “Unidas por la Igualdad, Gobierno y Sociedad Civil”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2026.- La Secretaría de las Mujeres de Tamaulipas convoca a asociaciones, colectivas de mujeres, activistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el estado a participar en el Primer Encuentro Estatal “Unidas por la Igualdad, Gobierno y Sociedad Civil”, que se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, informó que este espacio busca fortalecer la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil mediante el diálogo, el intercambio de experiencias y la construcción conjunta de propuestas en favor de los derechos de las mujeres.

Agregó que otro de los objetivos es seguir creando alianzas con las organizaciones para llegar a más mujeres, dar a conocer los servicios gratuitos y confidenciales de la Secretaría y ampliar el conocimiento de las herramientas disponibles para su atención y orientación.

“Queremos que más mujeres conozcan los servicios y las herramientas que tienen a su alcance, y llevar más lejos la perspectiva de género en Tamaulipas, como nos ha encomendado el gobernador Américo Villarreal Anaya”, señaló.

La Secretaría invita a las organizaciones interesadas a consultar la convocatoria y realizar su registro, considerando que el cupo es limitado. El enlace de inscripción está disponible en las redes sociales oficiales de la dependencia en Facebook e Instagram, Mujeres Tamaulipas.