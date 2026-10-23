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Realiza la UAT con éxito la jornada de reforestación “Jardines de Carrera”

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En la actividad organizada por Familia UAT se entregaron cerca de dos mil arbolitos a integrantes de la comunidad universitaria en el Campus Victoria.

Ciudad Victoria, Tam.- 23 de octubre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregó cerca de dos mil arbolitos a través del programa ambiental “Jardines de Carrera”, impulsado por Familia UAT, a través de la iniciativa del Voluntariado UAT, la cual busca promover la responsabilidad ambiental mediante la plantación y el cuidado de especies en las instalaciones universitarias.

La jornada fue encabezada por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, en el marco de la participación de la máxima casa de estudios del estado en el programa “Sembrando Vida”.

Estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo de las dependencias universitarias se sumaron con entusiasmo a esta importante jornada en la que, con su participación, ayudan a cultivar un futuro más sustentable y a construir una Universidad más verde y llena de vida.

La Lic. Isolda Rendón de Anaya estuvo acompañada en esta actividad por estudiantes y docentes de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, la Facultad de Comercio y Administración Victoria y la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.

Cabe señalar que esta jornada de donación de arbolitos, realizada en el camellón central del Campus Victoria, fue posible gracias al convenio establecido con el programa “Sembrando Vida”, perteneciente a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Estatal, como parte de un programa federal orientado a fortalecer una educación humanista, comprometida con el cuidado del medio ambiente

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