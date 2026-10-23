Preside Dámaso Anaya entrega del Galardón “Orgullo UAT” y encabeza el arranque de los Juegos Interfacultades 2026

Ciudad Victoria, Tamps., 23 de octubre de 2026.- Con el firme propósito de fortalecer la identidad, la convivencia y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro 2026 y la entrega del Galardón “Orgullo UAT” a los atletas destacados en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026.

Durante su mensaje, el rector expresó su satisfacción por el crecimiento y fortalecimiento del deporte universitario en su administración, destacando el incremento constante en la cosecha de medallas obtenidas por la institución, así como la incorporación de un mayor número de disciplinas. Subrayó que la actividad física es una herramienta fundamental de formación integral que fortalece el carácter, fomenta el trabajo en equipo y enseña a superar los propios límites.

El evento, desarrollado en el Gimnasio Multidisciplinario del campus Victoria, comenzó con el tradicional desfile de las delegaciones de las diferentes unidades académicas y facultades de la zona centro, acompañadas por sus respectivas mascotas, directivos y comunidad estudiantil.

Durante el transcurso de la jornada, el rector hizo entrega de material deportivo a los planteles de la zona centro para fortalecer la preparación y el equipamiento de los selectivos, subrayando el compromiso institucional con el desarrollo de la juventud.

En el marco del festejo deportivo, Dámaso Anaya otorgó la máxima distinción institucional “Orgullo UAT” a los atletas que obtuvieron medallas en la justa nacional universitaria ANUIES, entre quienes destacaron medallistas de oro en box, esgrima y judo, al igual que galardonados en taekwondo, natación, frontón, halterofilia y luchas. Asimismo, brindó una mención especial a las integrantes de la Selección UAT de sóftbol por su destacado cuarto lugar en el campeonato nacional de la especialidad, reconociendo que el esfuerzo de cada deportista los convierte en un motivo de orgullo para toda la universidad.

Al declarar formalmente inaugurados los Juegos Deportivos Interfacultades Zona Centro 2026, Dámaso Anaya invitó a la comunidad estudiantil a competir con pasión, disciplina y respeto mutuo, recordando que todas las facultades forman una sola comunidad unida por el espíritu de la UAT.

Por su parte, el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, destacó el apoyo al deporte y exhortó a los atletas a competir con entereza y disciplina, reflejando ese mismo compromiso en sus aulas. En tanto, la medallista, Marlene Esmeralda Sierra Martínez, agradeció el impulso de la rectoría y afirmó que, sin distinción de campus, todos integran una sola familia universitaria. El evento incluyó honores a la bandera y al escudo de Tamaulipas, además de la participación de la Banda de Música de la Escuela Preparatoria Mante