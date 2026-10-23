POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El impacto de desaparecer la figura del “Tapado”

No fue buena idea dar a las coordinaciones de Morena, municipales, distritales y ni se diga las estatales, el estatus de antesala de candidaturas. Es en sí, un “destape” muy anticipado, que está expuesto a los efectos del malestar de quienes no fueron favorecidos. Si al PRI le dio resultados la figura del “tapado”, y el PAN siguió la misma línea, no entendemos porque la corriente guinda quiso jugar con cartas abiertas de manera tan temprana.

Pero, “lo hecho, hecho está”, y por lo menos en este proceso, no queda de otra. Por lo pronto, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha convocado a privilegiar trayectorias y propuestas, por encima de las descalificaciones. Y dejó claro, que las coordinaciones municipales y distritales de Morena rumbo a 2027, no deben convertirse en confrontación entre integrantes del partido.

La declaración del gobernador debiera ser suficiente, para que los integrantes de su partido, se disciplinen, eso es algo que pronto lo podremos confirmar.

¿Bastará esta declaración mediática? o ¿tendrá que reconvenir en su momento a quienes no acaten el mensaje?

Curiosamente la esencia de lo expresado por el primer morenista de Tamaulipas, tiene cierta similitud con la famosa frase de don Fidel Velázquez, sempiterno líder de la CTM nacional: “El que se mueva, no sale en la foto”. La recomendación de Américo es más sutil, “privilegiar trayectorias y propuestas, por encima de las descalificaciones”.

O sea, con descalificaciones no se llega a ninguna parte, lo que es similar, “el que se mueve, no sale en la foto”. Uno y otro enunciado indican que, debe mantenerse disciplina y esperar la asignación oficial de la candidatura, en lugar de adelantarse por su cuenta.

Mientras tanto Morena continua en la revisión de sus registros y analiza quienes cuentan con el perfil, para asumir las coordinaciones territoriales, que como ya dijimos, es la antesala para quienes califican para asumir una candidatura, entren por la puerta de esta responsabilidad partidistas, todo rumbo a la jornada electoral de 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas y en el resto (15) de los estados, como es el caso de Tamaulipas, sólo renovarán municipios, diputaciones locales y federales.

EL GOBIERNO Y DIF IMPULSAN SERVICIOS DE LA SALUD. – El Corredor de la Salud del programa Lazos del Bienestar, es un procedimiento que acerca servicios gratuitos a los tamaulipecos y fortalece la participación comunitaria, y lo logra, a través de hacerse presente en diferentes colonias y sectores de los municipios de la entidad. En ese marco, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, encabezaron una de estas jornadas en la colonia Guerrero de Tampico.

En esa ocasión, el gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó la importancia de mantener la unión y el compromiso de las familias que participan en esta estrategia, al reconocer que la organización comunitaria es una fuerza que contribuye a la transformación social de Tamaulipas.

El programa opera en 12 polígonos de 10 municipios de la entidad, donde las redes comunitarias contribuyen a identificar necesidades, compartir propuestas y desarrollar acciones que vienen a favorecer la integración social, el bienestar familiar y la construcción de entornos de paz.

ENTREGA GATTÁS DORMITORIOS A FAMILIAS VULNERABLES. – El presidente municipal de Victoria, Lalo Gattás, llevó a cabo la entrega de tres nuevos cuartos dormitorios, esta vez en la colonia Todos por Tamaulipas. Con estos, suman 12 espacios que han venido a mejorar las condiciones de vida de familias en condiciones de vulnerabilidad.

Con estas acciones el edil, cumple con el compromiso contraído, de contribuir a mejorar el entorno de familias que sufren de precariedad.

En el acto de entrega, el alcalde Gattás estuvo acompañado por el titular de Obras Públicas del Municipio, el arquitecto Eusebio Alfaro Reyna. Los beneficiarios que recibieron las llaves de sus nuevos hogares, son: María Mejía Yáñez, Fidel Franco Ruiz y Edelmira Aguilar Torres, quienes ahora cuentan con un espacio digno, seguro y propio.

Las familias beneficiadas agradecieron al alcalde de Victoria y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la asignación de estas viviendas, las cuales brindarán mayor protección y bienestar a todos los integrantes de sus familias.