ANA LUISA GARCÍA G.

< Evento de Pueblos Mágicos reactivará economía a Tampico

Estamos a 3 días de que inicie el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, cuya sede será en esta ocasión el puerto de Tampico. Esta clase de escenarios reúne las tradiciones, culturas y gastronomía de los municipios participantes de diferentes estados del país, que en esta ocasión serán 177. Se esperan más de 15 mil visitantes por día, los puntos de reunión son la Expo Tampico, el teatro Metropolitano y la Velaria (estructura arquitectónica una especie de carpa cubierta con una lona tensada).

Esta que será la edición No. 25, tendrá 4 días de duración y tentativamente dejará una derrama económica de alrededor de 70 millones de pesos con la asistencia de miles de visitantes, entre ellos unos 200 emprendedores “compradores” nacionales e internacionales, que tentativamente pueden dar lugar a 10 mil citas de negocios.

Le pongo un ejemplo, hay quienes tienen un terreno en ubicación turística propia para un hotel, pero carecen del capital para edificar, y ahí surgen compradores o bien, empresarios dispuestos a desarrollar un proyecto en copropiedad, en fin, hay ofertas y visitantes con interés en invertir.

El evento en cuestión, espera reunir a 200 compradores nacionales e internacionales que tentativamente pueden generar 10 mil citas de negocio. Entre los países representados como compradores se encuentran: España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Reino Unido.

Por otra parte, le comento mi experiencia personal al asistir a esta clase de encuentros, es un banquete de experiencias, porque los participantes, presentan su folklore, cultura y gastronomía. Es una especie de viaje relámpago a estos municipios y estados. Pero su ingreso es controlado, no está abierto totalmente al público, y además este no muestra interés en acudir como espectador, porque no tiene idea de lo que puede encontrar y disfrutar en ese escenario.

El apunte final respecto a este tema, será la presentación de la Guía Nacional de Experiencias turísticas Comunitarias; habrá conferencias con la participación de funcionarios de Fonatur y de la titular de la Secretaría de Turismo (federal), Josefina Rodríguez Zamora.

También tendrá lugar un panel sobre el financiamiento, alternativas, requisitos y capacidades para acceder a recursos financieros con participación de funcionarios de la banca.

AMÉRICO SE REPORTA DESDE PALACIO NACIONAL. – El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, desde Palacio Nacional, hizo circular en las redes un breve mensaje de su gestoría, donde la prioridad son el sector salud y los programas de vivienda. En el primer caso hizo referencia a 240 unidades identificadas, que se propone reactivar para atender el tema de salud.

Asimismo, comentó que Tamaulipas es una entidad avanzada en sus programas de vivienda, ocupando un 4º lugar en su proyección.

Por lo que respecta a las 240 unidades, que en su momento se denominaron “casas de salud”, están precisamente en puntos donde, por lo menos hace 30 años no había ninguna institución asistencial. El gobierno las construyó, pero no se imaginó que no contaría con personal médico dispuesto a llegar a esos puntos geográficos, un tanto inaccesibles.

Desde luego activarlas, es un buen propósito, recordamos, que el problema por el que fueron abandonadas, estuvo en que a los médicos no les convenía acudir a esos puntos, y los sueldos no alcanzaban para cubrir el mantenimiento y desgaste de sus unidades de transporte particular.

El comentario que haremos a continuación es en serio. Los médicos cubanos quizá si estén en condiciones y ánimo de llegar a estos puntos geográficos, incluso instalarse en un punto donde puedan tener influencia en varias de estas casas de salud, con un calendario rotativo y no permanente. La cuestión es encontrar a elementos que estuvieran dispuestos a viajar en transporte colectivo para llegar ahí, o bien a utilizar sus unidades particulares sin importar el desgaste. Ese es el problema que ha mantenido en abandono esas 240 casas de salud.

Obviamente, todos deseamos que exista atención médica a lo largo y ancho de Tamaulipas. Quizá en 30 años las condiciones han cambiado totalmente y puedan ponerse a funcionar esas casas de salud, que no alcanzaron la nominación de “centros de salud” en el organigrama institucional.

PREPARAN MARATÓN BICENTENARIO MATAMOROS 2026.- Con la participación del secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, y el alcalde José Alberto Granados Fávila, se afinaron detalles para la organización del Maratón Bicentenario Matamoros 2026, que tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, con distancias de 5K, 10K, 21K y 42K, con la participación de corredores locales y de diferentes estados del país.

Matamoros estará conmemorando sus 200 años de haber adquirido la denominación de villa, pero su antigüedad data de mucho más atrás. Los primeros antecedentes datan de 1774 cuando colonos de Camargo y Reynosa, establecieron los primeros ranchos en esa zona, ese es el origen que se conoce de ese asentamiento

En 1793, es denominado como Congregación de Nuestra Señora del Refugio, y en 1826 fue elevada a la categoría de villa y rebautizada como Matamoros en honor del héroe de la Independencia Mariano Matamoros.

La cuestión es que el Municipio de Matamoros se prepara para encabezar los mejores festejos conmemorativos de estos dos siglos de existencia.

CABILDO DE VICTORIA DONA PREDIO PARA UN BACHILLERATO. – Cuando se trata de fortalecimiento de la educación, el Cabildo de Victoria manifiesta disposición en apoyar estos proyectos, fue así como aprobó por mayoría la donación de un predio municipal a favor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinado a la edificación del primer Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en la Capital del Estado.

Se trata de una superficie de 1,023 metros cuadrados, en la que se contempla la construcción de tres aulas didácticas, áreas de cómputo, oficinas administrativas y una cancha deportiva para actividades físicas y recreativas.

El proyecto cuenta con la debida factibilidad técnica, emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio, que consta de una superficie total de 1,023 metros cuadrados en la que se contempla la construcción de tres aulas didácticas, áreas de cómputo, oficinas administrativas y una cancha deportiva para actividades físicas y recreativas