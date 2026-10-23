Lidera Tamaulipas reposición de docentes a nivel nacional

Reynosa, Tamaulipas.– Octubre 23 de 2026.- Con el objetivo de que las y los estudiantes cuenten con un docente en el aula para continuar su formación, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) lidera la reposición de docentes a nivel nacional, expresó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

“El mismo profesor Arnulfo lo decía ayer en la entrega de las plazas, que el propio SNTE reconoce a Tamaulipas cómo el estado que más rápido ha estado cubriendo los faltantes, lo ha puesto de ejemplo nacional el profesor Cepeda Salas al estado de Tamaulipas y vamos a seguir trabajando en eso”, resaltó el titular de la SET.

Recordó que el aparato educativo en la entidad es muy grande, consta de 53 mil docentes y diariamente hay bajas por diferentes motivos: fallecimientos, cambios, jubilaciones o promociones, por lo que para cubrir estos espacios lo más pronto posible se creó la mesa interinstitucional.

“En la mesa nos juntamos la subsecretaría de planeación, la subsecretaria administración, los niveles osea lo que llamos preescolar, primaria y secundaria sobre todo, y el sindicato la sección 30, y hemos avanzado bastante, recibimos un rezago muy amplio y en este año practicamente ya hemos resarcido más de 89 por ciento”, enfatizó.

Subrayó que recientemente, en una ceremonia en Ciudad Victoria, se entregaron 180 nombramientos para cubrir los faltantes de maestras y maestros en 32 municipios, de los cuales 37 docentes fueron asignados a Reynosa, quienes tienen que entrar en funciones entre jueves y viernes.

Refrendó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de hacer de la educación el medio más importante de la transformación, otorgándoles a las y los estudiantes una educación de calidad, inclusiva y humanista, en armonía con las necesidades que demanda la sociedad.