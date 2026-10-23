Por: Raúl Terrazas Barraza

Lazos de Bienestar en Tampico

En Tampico se llevó a cabo, con la asistencia del gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, y de la presidenta del DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, el Corredor de la Salud comprendido en el programa Lazos de Bienestar, en la colonia Vicente Guerrero, mediante el cual fueron otorgados servicios gratuitos a las familias.

El trabajo en las comunidades requiere de unión y compromiso, mismos que deben fortalecerse para que la organización social crezca y pueda lograrse el objetivo de transformación que propone la administración estatal.

El titular del Poder Ejecutivo dialogó con representantes de las familias que radican en esa colonia, considerada de alta vulnerabilidad, pero también de las mejor organizadas y colaborativas, para que sus habitantes se integren a los beneficios previstos en el programa Lazos de Bienestar, estrategia insignia del DIF para avanzar con paso más firme en la construcción de la paz y el bien común de las familias.

En ese esquema de participación entre el Gobierno del Estado y las comunidades, la presidenta del DIF comentó que se llevará a cabo una reunión con quienes integran los 12 polígonos del programa, con la finalidad de analizar el desarrollo de las acciones, compartir experiencias y conocer, desde la perspectiva de los beneficiarios, el impacto de los resultados.

Por su parte, la doctora María de Villarreal anunció que se prepara un encuentro con las y los integrantes de los 12 polígonos del programa Lazos de Bienestar, con la finalidad de propiciar la convivencia entre las y los miembros de las comunidades beneficiadas, compartir experiencias y conocer las acciones que han dado resultados.

La convivencia también servirá para que intercambien ideas y dialoguen sobre el alcance del trabajo conjunto entre las dependencias del Gobierno del Estado, el DIF y la participación directa de la gente de las comunidades que cumplen con los criterios para estructurarlas en polígonos de atención, porque se trata de impulsar la organización vecinal, la colaboración y el trabajo coordinado.

Resulta interesante que la realización de los Corredores de la Salud, en cada municipio donde se llevan a cabo, deja, además de beneficios, una sensación generalizada de satisfacción, porque la gente puede convivir con el gobernador Villarreal Anaya y su esposa durante un buen espacio de tiempo, sin prisas y con apertura total para escuchar cómo piensan y qué requieren los habitantes.

Además, deja en claro la sensibilidad del mandatario tamaulipeco respecto de las necesidades sociales, que son atendidas con humanismo a través de Lazos de Bienestar.

Los otros

El lado bueno, como todas las cosas deben tenerlo, aunque en primera instancia incomoden, es que, en el asunto de la suspensión del servicio de suministro de agua para uso y consumo humano por parte de la Comisión Municipal que tiene a su cargo el contador Fernando García Fuentes, las reparaciones que llevará a cabo la Comisión Federal de Electricidad permitirán que el sistema de abasto funcione mejor.

¿Qué es aquello que la población puede hacer? La verdad, poco ante la determinación del corte de suministro de agua, sea del tamaño que sea. Sin embargo, pensar en positivo y hacer el esfuerzo por resolver las necesidades del vital líquido por otra vía durante las horas de suspensión será la forma de colaboración más efectiva y quizá la menos esperada por parte de las autoridades de la COMAPA.

Este tema de la colaboración es demasiado amplio, pero lo relevante es que, al menos quienes no estén de acuerdo, no despotriquen contra las decisiones que toman las autoridades con la intención de mejorar y garantizar que, a posteriori, el servicio mejore en muchos aspectos. En este caso, la coordinación entre la COMAPA y la CFE requiere paciencia, porque los ajustes que lleva a cabo esta última tienen que ver con la revisión de voltajes y otras acciones para evitar daños en los equipos de bombeo.

Los lados buenos existen en todos los casos y equivalen a pensar en positivo. Por ello, quienes se conducen por este camino siempre encontrarán la forma de ver el lado favorable de un corte mayor en el suministro de agua a la capital de Tamaulipas, mismo que está anunciado para el martes de la semana próxima, por lo que los días que faltan son suficientes para tomar las previsiones necesarias.

Fue autorizado por el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, el nombramiento de la maestra Yessenia Vidal Acosta como nueva subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Desarrollo Energético de la entidad, para fortalecer la estructura de esa dependencia que tiene a su cargo Walter Julián Ángel Jiménez.

La funcionaria, al parecer, llega de la Ciudad de México y se comprometió a participar en el desarrollo y la transformación del sistema energético. Por cierto, cuenta con dos licenciaturas: Ingeniería Química y Derecho, así como una maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables.

El diputado federal José Braña Mojica estuvo en colonias de la capital de Tamaulipas para hablar de la defensa de la soberanía, lanzar vivas a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y entregar el periódico que edita su partido, Movimiento Regeneración Nacional, cuyo contenido de primera plana tiene que ver con el tema de la soberanía.

Se supone que con este tipo de actividades el legislador originario de Tampico avanza en la construcción de su candidatura para la presidencia municipal de Ciudad Victoria.