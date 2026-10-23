Fortalece STPS cultura de prevención de riesgos laborales en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2026.- El fortalecimiento de la seguridad y la salud en los centros de trabajo es una prioridad para la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante acciones de orientación que contribuyen a prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como a promover condiciones adecuadas para las y los trabajadores.

Como parte de estas acciones, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas impartió una asesoría a representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Reynosa, enfocada en la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, que establece los lineamientos para la constitución, integración y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene.

La capacitación estuvo a cargo de Martha Laura Silva Hernández, capacitadora del Departamento de Asesoría Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, quien desarrolló los temas relacionados con la aplicación de esta disposición y la importancia de que las comisiones cumplan sus funciones en los centros laborales.

En la actividad participaron 22 personas, quienes reforzaron sus conocimientos sobre la identificación de condiciones inseguras y la relevancia de estos organismos para impulsar medidas preventivas, fortalecer el cumplimiento de la normatividad y contribuir a entornos laborales más seguros.

Durante el encuentro también participó Roberto Cruz Hernández, director general de CANACO Reynosa, en el marco de la colaboración con el sector empresarial para fomentar prácticas que favorezcan la protección de la integridad y la salud de las personas trabajadoras.

A través de la Dirección de Inspección y Previsión Social, la dependencia estatal mantiene acciones de asesoría y orientación dirigidas a promover el cumplimiento de las disposiciones laborales y consolidar una cultura de prevención de riesgos en los centros de trabajo de Tamaulipas.