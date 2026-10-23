Fortalece SET la estabilidad laboral de 188 nuevos nombramientos de Educación Básica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 23 de 2026- Con la misión de fortalecer la estructura educativa y brindar nuevas oportunidades de desarrollo profesional a las y los docentes, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó 188 nombramientos a maestras y maestros de Educación Básica.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad, presidió esta ceremonia, en la que también se contó con la presencia del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como de los titulares de las subsecretarías de Administración, Educación Básica y la Unidad Ejecutiva, y del representante del CEN del SNTE.

Durante el evento, Valdez García explicó que estos nombramientos son resultado de los procesos de admisión, horas adicionales y promoción vertical para el actual ciclo escolar 2026–2027. De estos, 58 corresponden a nuevo ingreso, mientras que se asignaron 593 horas de secundaria entre 67 docentes, además de 417 horas de secundarias técnicas entre 51 docentes, y se otorgaron 12 promociones verticales para docentes que ahora asumirán funciones directivas y de supervisión.

Felicitó a las y los docentes y los exhortó a brindar lo mejor de sí en sus nuevas responsabilidades. “Ustedes son personas que hacen junto con nosotros el trabajo educativo, el más bonito de todos que hay en la propia vida que es la de enseñar a las niñas, a los niños, a los jóvenes a que sean personas de bien”, puntualizó.

Agradeció de manera especial a la Sección 30 del SNTE y a su líder por hacer equipo con la SET con el único fin de mejorar cada día más el sistema educativo estatal e impulsar el desarrollo de las y los docentes. “seguimos como lo dijo el profesor Arnulfo, siendo ejemplo de colaboración, de altura de miras, de buscar avanzar aun en medio de la dificultad”, recalcó.

Destacó que todas estas acciones también son posibles gracias al respaldo que el sector educativo recibe a nivel nacional de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, a nivel estatal, del gobernador Américo Villarreal Anaya, quienes reconocen la valía de las y los maestros como figuras primordiales en el quehacer educativo, brindándoles certeza laboral y mejores oportunidades de desarrollo profesional.