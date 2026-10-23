Fortalece SET el bienestar emocional de estudiantes mediante Jornadas de Intervención Escolar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer tanto el bienestar emocional como la prevención de riesgos y el desarrollo integral de las juventudes, se inauguraron las Jornadas de Intervención Escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT), Plantel 05, en Ciudad Victoria.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, informó que esta actividad es resultado del trabajo coordinado entre las secretarías de Educación y Bienestar Social, con el propósito de brindar a las y los estudiantes herramientas para reforzar su salud emocional, conocer sus derechos y desarrollarse en entornos seguros.

Enfatizó que estas jornadas se complementan con la Estrategia Nacional “El ABC de las emociones: salud mental para las y los jóvenes”, que impulsa e implementa el gobierno federal en todos los planteles de bachillerato en el país.

“Ambas acciones contribuyen a que nuestras y nuestros jóvenes desarrollen la empatía, tomen decisiones responsables y comprendan que pedir ayuda también es una forma de cuidarse”, expresó recalcando que la educación debe contemplar no solamente la formación académica, sino también el bienestar socioemocional y la sana convivencia.

Por su parte, la subsecretaria de Fortalecimiento y Participación Social de la Secretaría de Bienestar, Alejandra Félix Ramos, destacó la importancia de acercar las instituciones a las comunidades escolares. “Las juventudes deben de contar con información, orientación y herramientas que les permitan tomar decisiones informadas, ejercer sus derechos y construir oportunidades más seguras”, puntualizó.

Coincidieron en que el Gobierno de Tamaulipas, bajo el mando del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa un sistema educativo en el que las y los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen capacidades para su futuro laboral, así como habilidades que les permitan tener una salud integral y bienestar en sus vidas.

En el arranque de las Jornadas de Intervención Escolar también estuvieron presentes Yenia Samia Ruiz Balboa, directora de Inclusión e Igualdad Social; Víctor Manuel González Salum, director general del COBAT; y Juan Pablo Trejo Rodríguez, director del COBAT Plantel 05, así como representantes de instituciones y organizaciones civiles.