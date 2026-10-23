EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues en días pasados JORGE LUIS GUAJARDO REYES, acompañado por un nutrido grupo de simpatizantes de su proyecto político, se dio a la tarea de repartir en nuestra zona urbana muchos periódicos impresos denominados “Regeneración”…Este es el periódico o gaceta oficial en donde MORENA da a conocer su plataforma política y los resultados de sus gobiernos…Igual de cierto es que el buen JORGE registró sus aspiraciones para convertirse en el Coordinador de la Defensa de la Transformación y de Soberanía Nacional por Soto la Marina, lo que es igual a buscar la candidatura a la alcaldía por las siglas guindas…Mas adelante nos daremos a la tarea de desmenuzar el tema de JORGE como de los demás cuadros que ya realizaron este trámite ante la dirigencia Morenista…Mientras tanto la administración de GLYNNIS JIMENEZ continúa trabajando en el tema de la rehabilitación de calles y arterias como el caso de la Colonia Barrio Blanco en donde se desarrollan trabajos en ese sentido, en tan populoso sector de nuestra cabecera municipal…Igual de cierto es que a cada obra o a cada acción que en beneficio de la comunidad se desarrolla por parte de GLYNNIS han de salir sus contrarios gratuitos a tratar de demeritar su trabajo…Como si quisieran que a la administración marsoteña le fuera mal para poder dar rienda suelta a los rencores, fobias y traumas que sienten ante la joven alcaldesa…Pero la realidad es que mental y sicológicamente al parecer con todo esto ya la han inmunizado y es que a cada ataque o a cada crítica GLYNNIS responde con más obras…En otro orden de ideas todo un éxito volvió a resultar el Tianguis Campesino de los beneficiarios del programa Sembrando Vida a cargo del Lic. VICTOR HINOJOSA GÁMEZ y que se desarrolló el pasado martes en la explanada principal de esta localidad de Soto la Marina…Me dio mucho gusto en verdad el saber ahí mismo que muchos de los miembros del programa en mención ya están dando un paso más allá de la elaboración de sus productos pues muchos de estos ya los están empaquetando e industrializando con el serio propósito de ponerlos a la venta en las grandes cadenas comerciales en un poco tiempo más…Pues siempre si se registró el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES para participar por la Coordinación Municipal de la Transformación y la Soberanía Nacional en nuestro municipio…El Lic. JUAN JESUS trae la sangre política en las venas a todo lo que da…Es un excelente orador y es que su romance con el arte de la palabra es de hace muchos años y claro que esta virtud le permite abrirse pasos en temas que tienen que ver con la cosa política…El desenlace respecto a este cargo por el que se registró lo vamos a saber hasta finales del presente 2026 según ha trascendido en círculos políticos de Ciudad Victoria…Lo cierto es que para muchos amantes de la grilla de Soto la Marina se les cuecen las habas porque las hostilidades ya den inicio…Pero tranquilos que la autoridad electoral como también los propios partidos tienen sus propias reglas como también manejan sus propios tiempos…Aparte de que como decían los de antes “no por mucho madrugar, amanece más temprano”…Dos muy apreciadas enfermeras del Hospital Rural IMSS Bienestar de esta localidad recibieron merecidos reconocimientos por 27 años de labor ANITA BALLEZA LÓPEZ y por sus 25 de trayectoria MARIBEL VERDIN…Todo esto dentro del marco del 44 aniversario de esta casa de salud del gobierno federal…Felicidades a las dos!…Hablando del 44 aniversario de nuestro hospital conocido como el COPLAMAR la realidad es que el personal directivo, médico y de enfermería como de los diferentes niveles trabajan a todo lo que da y con lo que tienen a la mano que no es mucho, por cierto…Los recortes al presupuesto de salud que iniciaron con LÓPEZ y continúan con CLAUDIA han sido criminales tanto en el tema del abasto como en lo referente a las condiciones de trabajo del personal que en ocasiones son inhumanas para ellos y mayormente para los pacientes…El sistema de salud federal está por colapsar de ahí las manifestaciones que trabajadores del sector están llevando a cabo en diferentes partes del país…Sin la menor de las dudas que el campo y el sector salud son los sectores más golpeados por los últimos dos gobiernos federales…El que se fue así como CLAUDIA los dos presidentes que más le han fallado a los productores del campo como a los encargados de cuidar de nuestra salud…Por cierto para los que les creyeron a LOPEZ y a CLAUDIA de que con ellos el país no se habría de endeudar más, les comento que en estos últimos ocho años se duplicó la deuda externa histórica de México…Solamente ocuparon ocho años para duplicar la deuda de nuestro país desde el primer presidente GUADALUPE VICTORIA hasta la era de PEÑA NIETO…Con la cuchara grande!…Por cierto de escándalo la vida de lujos que llevan todos los hijos de LOPEZ…No le hicieron caso en eso de que era mejor la pobreza que la riqueza…Los junior del PEJE salieron bravos para el dinero ajeno, es decir para el dinero de los mexicanos…Y aun así lastimosamente sobran los que los defienden…Vaya la que ha levantado esa versión de que CARLOS CORTINA anda tras la candidatura municipal del PRI rumbo a las elecciones del próximo año 2027…Hasta un spot publicitario le mandaron hacer…De primero yo me la tomé a broma, pero la realidad es que el rumor crece y crece cada día más…Me comentan que algunos amigos hasta camionetas le han mandado ofrecer para que no batalle en realizar sus recorridos…Repito es un rumor…Ya me daré a la tarea de platicar con él de manera personal para que me saque de esta condenada duda…En otro orden de ideas el pasado 15 de octubre fue muy importante para la comunidad de la unidad académica a distancia del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Victoria, Campus Soto la Marina ya que celebraron el 18 aniversario así como el número 51 del plantel sede…Resalta la coordinadora de este plantel educativo HERANDY GARZA ARELLANO que el personal y los estudiantes de la institución a su cargo realizaron el viaje a la capital del estado para ser parte de los festejos de la celebración en referencia para lo cual contaron con el apoyo de la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ pues les facilitó un transporte para su traslado…JOSE PECERO es otro de los cuadros de MORENA que hizo oficial la semana pasada sus intenciones de participar en el proceso para ser designado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de la Cuarta de MORENA…Posterior a su registro posteó una foto junto a una parte de su familia la cual subió a su red social…El desenlace interno de MORENA es por hoy algo complicado de predecirlo por el mundo de intereses que se mueven en las alturas…Pero lo que es cierto es que el proceso de este año le ha permitido a JOSE PECERO el darse a conocer dentro de la parcela político electoral de nuestro municipio…Por otra parte el jefe de la oficina fiscal del estado LUPITO CONDE invita a aprovechar los descuentos que por concepto del pago de diferentes derechos están a disposición de los contribuyentes de esta dependencia del gobierno de Tamaulipas a su cargo…De los funcionarios del estado de Soto la Marina que no hemos tenido noticias en los últimos tiempos es del coordinador del ITEA como lo es el Prof. LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA…Se pierde…Ojalá y que sea, en el trabajo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…