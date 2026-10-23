En la cuarta transformación defendemos los derechos de la niñez: Olga Sosa en primaria Norberto Treviño Zapata en Xicoténcatl

La legisladora destacó que desde que desde el Senado y la 4T se legisla en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Xicoténcatl, Tamaulipas.- La senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, visitó la primaria Dr. Norberto Treviño Zapata, que es ejemplo de los resultados de las políticas públicas federales y estatales como la Escuela es Nuestra y los desayunos escolares, así como los apoyos de infraestructura y Rita Cetina, de útiles y uniformes escolares, para contar con aulas adecuadas para el desarrollo del aprendizaje escolar.

La legisladora fue recibida con múltiples muestras de cariño por parte de niñas y niños de este plantel que brinda educación primaria a 90 alumnos de diversas comunidades rurales del municipio.

“La protección de los derechos de las niñas y niños es un compromiso de quienes integramos la Cuarta Transformación”, afirmó la Senadora en un mensaje a padres de familia, maestros y alumnos.

Durante su visita, la congresista federal entregó al director del centro educativo, Profesor Zaid González Sandoval, material deportivo para beneficio de la comunidad y se comprometió en seguir impulsando acciones legislativas favorables al desarrollo de la niñez; como son el acceso a la alimentación, un medio ambiente sano y a las actividades deportivas.

Olga Sosa destacó que desde el Senado se trabaja conjuntamente bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar entornos digitales seguros, donde las plataformas digitales para prohibir los discursos de odio, el ciberacoso, la violencia sexual; la senadora dijo “niñas y niños: nunca olviden que, no importa si vivimos en una comunidad pequeña, nuestros sueños pueden llegar muy lejos”.

A través de La Escuela es Nuestra, se equiparon todas las aulas con equipo de cómputo, Internet y materiales necesarios para el desarrollo de las y los estudiantes. Además, el gobierno de Américo Villarreal Anaya invirtió en infraestructura y mantenimiento.

La legisladora señaló que de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya, se han dado resultados en materia educativa, a través de programas como la beca Rita Cetina que en el caso de primaria contempla un apoyo para el arranque de cada ciclo escolar.