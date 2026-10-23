Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Bienvenidos al stand de Bustamante

* Historia, tradición y sabor se encuentran en un solo espacio

* Hoy la UNT México Global University, su Rector, el Doctor Francisco Chavira Martínez, hará entrega de título Doctor Honoris Causa en Monterrey, N.L.

La neta camioneta como dice la chaviza. El stand de Bustamante siempre se luce, todo se ve súper bonito y con mucha historia. La noche de este miércoles que le tocó ofrecer la degustación en la Feria Tamaulipas 2026 se llevó la noche en todo, desde su cultura, tradición y sobre todo saben hacer región, al frente su atenta alcaldesa Dra. Maricela Rodríguez González, que personalmente atendía a todas y todos los que visitaban su espacio estampado en este recinto ferial de Ciudad Victoria.

Se posicionó como uno de los municipios protagonistas en el Centro Expositor, mostrando una gran muestra de su riqueza cultural, artesanal, gastronómica y turística conocida como la “Perla de la Sierra” enclavada en la Serranía Madre Oriental. Pasaron por allí, funcionarios de los tres niveles de gobierno, alcaldes e invitados especiales como el diputado de Guatemala, Sergio Arana, quien destacó los lazos de mistad y colaboración entre ambas regiones, además de reconocer las tradiciones en Tamaulipas. También vimos al polémico Rector de la UNT México Global University, Dr. Francisco Chavira Martínez, por impulsar vínculos internacionales y oportunidades educativas para jóvenes de Bustamante. Solo por citar algunos de muchos que transitaron por este stand, orgullo del altiplano tamaulipeco.

Algo de su historia

Al municipio de Bustamante, Tamaulipas, también se le conoció originalmente como Real del Pantano o Real de los Infantes tras su fundación en 1749, y posteriormente como Villa de los Infantes.

Por decreto del 27 de octubre de 1828, cambió su nombre a Bustamante en honor al general y ex presidente de México Anastasio Bustamante.

Además, su cabecera municipal destaca geográficamente por ser una de las pocas localidades en México cuya zona urbana se encuentra asentada directamente sobre el Trópico de Cáncer.

Pero retomando de que se llevó la noche Bustamante, pues hubo de todo mucha comida y hasta para llevar, desde cabrito al pastor, fritada de cabrito, enchiladas, asado de puerco, salsa verde, calabacita con elote, ricos tamales, arroz, frijoles, diferentes salsas y hasta hubo langostinos en salsa, aguas frescas de sabores, atole de teja y de postre pastel bien adornado, como la ve. Ah, sin faltar el Grupo Musical Los Banda Jr. de Salamanca, Guanajuato, que amenizaba el ambiente, donde la gente se dio gusto bailando al más viejo estilo norteño como nos caracterizamos las y los tamaulipecos. Fue una noche inolvidable que hasta porras le echaron a la alcaldesa por esta recepción que tiró la casa por la ventana, donde no escatimó que la gente se fuera contenta.

Con tradicionales adornos y una colorida decoración que resalta su identidad, Bustamante inauguró su stand en la Feria de Tamaulipas 2026, espacio que fue abierto oficialmente por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya desde el pasado 15 de octubre y ahí sigue mostrando lo mejor que tiene este municipio, donde el mandatario tamaulipeco respaldó todas las acciones para este municipio, pues se trabaja en conjunto con la alcaldesa bien por Bustamante.

Así que, «al César lo que es del César». Bustamante, insisto, se llevó la noche.

Cabe destacar que, en esta edición 2026, el Pueblo Mágico de Tula, Palmillas, Güemes, Díaz Ordaz, Casas, Padilla, Jiménez, Victoria, Miguel Alemán, Matamoros, Tampico, entre otros, participan con stands separados, por lo que cada municipio presenta de manera individual sus principales atractivos y también saben hacer región.

NOTAS CORTAS

1.- Hoy la UNT México Global University, su Rector, el Doctor Francisco Chavira Martínez, hará entrega de la máxima distinción que hay en el mundo y que solo otorgan las universidades con reconocimiento y validez oficial el título de Doctor Honoris Causa a personalidades de 7 países de América Latina.

La ceremonia está programada a eso de las 14:00 horas en el Auditorio del Campo de Golf de Clase Mundial denominado Herradura & Golf Family Club en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este reconocimiento se otorga en vida a empresarios, académicos, artistas, deportistas, investigadores, etc, etc, que han trascendido allende las fronteras. Y por si no lo saben, aquí se lo decimos. La UNT México Global University es pionero en este ramo mundialmente.

2.- Que la candidatura de Morena a la alcaldía de Victoria apunta a quedar entre Pepe Braña, Hugo Reséndez y Gerardo Illoldi. Los demás son para la botana. Salvo alguna sorpresa en el proceso interno, la disputa por la candidatura se concentrará entre estos tres fuertes aspirantes para representar a los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.