Avanza SEDUMA en trituración de llantas para reducir la  contaminación en Reynosa

Los trabajos permiten recuperar un predio ubicado en Balcones de Alcalá que fue utilizado durante años como tiradero irregular, lo que disminuirá los riesgos de incendios y enfermedades que afectan a las familias del sector

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2026.- Para proteger la salud de las familias y reducir los riesgos de contaminación en la colonia Balcones de Alcalá, el Gobierno de Tamaulipas avanza en el procesamiento de miles de llantas acumuladas durante años en un tiradero irregular, donde ya se han intervenido más de 40 mil neumáticos mediante la máquina trituradora.

Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, constató los resultados de los trabajos iniciados entre septiembre y octubre, con los que se busca recuperar este terreno y eliminar un foco de riesgo para los habitantes del sector.

El funcionario explicó que gran parte de estos residuos corresponde a neumáticos usados provenientes de Estados Unidos, cuya acumulación y disposición inadecuada representan un problema de contaminación y salud pública en los municipios de la frontera norte de Tamaulipas, debido al riesgo de incendios y la proliferación de mosquitos transmisores del dengue.

Destacó que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de atender problemas ambientales que durante años han afectado a las comunidades, mediante soluciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de la población.

“Aquí en Balcones de Alcalá hace aproximadamente un mes comenzamos a intervenir este terreno que durante años fue utilizado como tiradero de llantas. Hoy podemos ver los avances, incluso hay zonas cercanas al parque que prácticamente ya quedaron limpias”, expresó.

Becker Hernández señaló que los trabajos cuentan con la colaboración de empresas que apoyan en el retiro y aprovechamiento de los materiales, mientras que la trituradora adquirida por el Gobierno del Estado permite separar el acero y el caucho de los neumáticos para facilitar su manejo y reutilización.

Por su parte, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) clausuró el predio para impedir que continúe el depósito irregular de llantas, mientras la maquinaria mantiene sus operaciones para reducir la acumulación existente.

Con estas acciones, el Gobierno de Américo Villarreal Anaya atiende un problema ambiental que afecta a las comunidades fronterizas, dando prioridad a la salud pública, la prevención de riesgos y la recuperación de espacios para beneficio de las familias tamaulipecas.