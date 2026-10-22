Secretaría de Economía y Banorte impulsan el financiamiento para las PyMEs de Tamaulipas

A través de una alianza estratégica, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder a créditos con tasas preferenciales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2026.- Para fortalecer el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Economía, en colaboración con Grupo Financiero Banorte, impulsa nuevas oportunidades de financiamiento con condiciones preferenciales que permitirán a los negocios tamaulipecos ampliar sus operaciones, modernizarse y mejorar su competitividad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de desarrollo económico que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a generar mayores oportunidades para quienes emprenden, producen y generan empleos, mediante alianzas con instituciones financieras que contribuyan al fortalecimiento de la economía local.

La subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, destacó que esta colaboración representa una oportunidad para acercar herramientas financieras a las empresas tamaulipecas, especialmente a aquellas que buscan ampliar sus operaciones, mejorar sus procesos y contar con mejores condiciones para su desarrollo.

Entre los principales beneficios se encuentran créditos PyME con 0% de comisión por apertura y tasas preferenciales, así como cuentas empresariales sin monto mínimo de apertura y tres meses de membresía gratuita, además de servicios de dispersión de nómina sin costo, soluciones de cobro con bonificaciones durante tres meses y descuentos del 15% en seguros, con opciones de pago a seis o doce meses sin intereses mediante tarjetas de crédito Banorte.

En materia de financiamiento, la oferta contempla créditos simples de hasta 15 millones de pesos, sujetos a evaluación y aprobación de la institución bancaria, con una tasa anual variable desde 11.9% o una tasa anual fija desde 13.95%, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada producto.

La subsecretaria señaló que uno de los principales retos de las pequeñas y medianas empresas es contar con financiamiento accesible que les permita invertir, modernizarse y competir en mejores condiciones, por lo que este tipo de alianzas contribuye a fortalecer la actividad económica y generar nuevas oportunidades para las familias tamaulipecas.

El Gobierno de Tamaulipas fortalece su vinculación con el sector financiero y avanza en la construcción de un entorno más favorable para el desarrollo empresarial, donde las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con mayores herramientas para consolidarse, mantener sus fuentes de empleo y contribuir al crecimiento económico del estado.