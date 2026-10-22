Se suma el Tecnológico de El Mante a la campaña Reciclatón de Fundación Teletón

El Mante, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2026.- Con el propósito de promover el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social entre las y los universitarios, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) se sumó a la campaña Reciclatón, organizada por Fundación Teletón.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director de la institución, señaló que la iniciativa busca dar una segunda vida a los residuos mediante el reciclaje, convirtiéndolos en recursos que contribuyen a apoyar a niñas y niños con alguna condición de discapacidad, autismo y cáncer.

Informó que, como parte de la campaña, se convocó a las y los estudiantes del Tecnológico de El Mante a participar en la recolección de plásticos de un solo uso, principalmente los generados en sus hogares y alrededores, así como los residuos de este tipo que se producen dentro de la institución.

Puntualizó que con esta actividad se suman al compromiso ambiental que el Instituto Tecnológico Superior de El Mante tiene para contar con un entorno más sano para las personas, convirtiendo a la escuela en una institución 100 por ciento libre de plásticos de un solo uso.

Moctezuma Sandoval reafirmó el compromiso del instituto con la sustentabilidad y la solidaridad con la comunidad, pues reciclar significa cuidar el medio ambiente, reconociendo el respaldo que las escuelas de educación superior reciben de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.