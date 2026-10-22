Refuerza SET estrategias para mejorar la lectoescritura en primaria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2026.- Con el objetivo de que las y los estudiantes de primero a tercer grado de primaria consoliden sus habilidades de lectoescritura, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) implementará el proyecto “Aventuras en Papel: Estrategias didácticas diversificadas para garantizar el acceso a la lectura y la escritura”.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, presidió de manera virtual una reunión donde iniciaron los trabajos de dicha estrategia, que consistió en hacer su presentación a cientos de figuras educativas que trabajan con las niñas y los niños en estos primeros niveles de educación primaria.

“Es una actividad muy interesante, tiene el propósito central de garantizar que las niñas y los niños de primero a tercer grado de primaria consoliden la lectura, la escritura y el principio alfabético”, enfatizó.

Comentó que durante la sesión se compartieron los materiales pedagógicos y los criterios de acreditación del curso, así como las orientaciones para la evaluación formativa y la implementación de estrategias que fortalezcan la lectura y la escritura, atendiendo la diversidad de necesidades de aprendizaje del alumnado.

Asimismo, resaltó el compromiso que la SET tiene con la educación de las y los estudiantes tamaulipecos, por lo que se implementa acciones como esta estrategia para garantizar que la Política de Aprendizajes Fundamentales (PAF) se desarrolle con éxito, con base en la visión educativa que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del titular del sector educativo, Miguel Ángel Valdez García.