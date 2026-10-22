Presentarán investigadores de la UPV avances científicos en taller internacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2026.- Docentes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) presentarán el artículo científico “Effect of Synthetic-Data Replication and Coverage on Counterfactual Decision-Making” en el Workshop on Causal Discovery (CaDis 2026), que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 1 de diciembre en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en Tonantzintla, Puebla, México.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, dijo que los docentes e investigadores de la universidad, el Dr. Héctor Avilés, el Dr. Rubén Machucho y el M.I. Jesús Medrano integran el equipo de investigación que elaboró el artículo, en colaboración con la Dra. Verónica Rodríguez, de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

También participan el Dr. Alberto Reyes, del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL); el Dr. Marco Negrete, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Dr. Gabriel Ramírez, del CINVESTAV, Unidad Tamaulipas; y el Dr. David Antonio Gómez Jáuregui, de la Université de Bordeaux-ESTIA Institute of Technology, Francia.

Castillo Cortés explicó que la investigación expone el razonamiento contrafactual mediante lógica probabilista, la cual estudia el uso de datos sintéticos para mejorar la toma de decisiones contrafactuales en vehículos autónomos, particularmente ante eventos poco frecuentes, pero relevantes para la seguridad, como las posibles colisiones.

Indicó que el artículo que se presentará analiza específicamente cómo la replicación y la cobertura de diferentes configuraciones de situaciones inseguras influyen en las recomendaciones obtenidas mediante modelos de razonamiento contrafactual.

El rector felicitó a los profesores y coautores de este artículo y destacó que la UPV ha participado en este taller internacional desde su primera edición, fortaleciendo su presencia en espacios académicos especializados en el estudio del descubrimiento causal y sus aplicaciones. Además, las memorias de CaDis 2026 serán publicadas por Springer en la serie Communications in Computer and Information Science (CCIS).

Subrayó que estas aportaciones son posibles gracias al respaldo que la UPV recibe de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, que impulsan una educación superior de calidad en torno al desarrollo tecnológico y la pertinencia de las vocaciones profesionales que requiere la sociedad tamaulipeca.