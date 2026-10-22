Organiza la FEV-UAT festejos por su 70.° Aniversario

Ciudad Victoria, Tam.- 22 de octubre de 2026.- En el marco de la conmemoración del septuagésimo aniversario de su fundación, la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevará a cabo una serie de actividades académicas, de capacitación e integración, destacando la realización del XXVII Congreso Internacional de Enfermería “El valor del cuidado: hacia nuevos horizontes de la salud”.

La Directora de la FEV, Ma. Guadalupe Vázquez Salazar, destacó que este magno evento busca inspirar y transformar a las futuras generaciones de profesionales mediante el intercambio científico internacional, consolidando un cuidado con rigor metodológico, resiliencia y sentido humanista frente a los retos de la salud global.

El programa conmemorativo iniciará desde el 23 de octubre con jornadas académicas que incluirán debates sobre eutanasia, tanatología y robótica del cuidado, el concurso Jeopardy y sesiones de yoga.

Posteriormente, el 26 de octubre, se realizará la carrera y activación física ACTIFEV 2026, que contempla caminata, trote, rodada y zumba para promover la convivencia de toda la familia FEV.

Asimismo, el 27 de octubre se llevará a cabo una jornada de talleres prácticos a cargo de ponentes nacionales e internacionales, en temas como simulación clínica, soporte vital básico (RCP), manejo de pacientes críticos, terapia de infusión y la actualización en el primer nivel de atención y vacunación, alineados con las estrategias nacionales de prevención en salud.

El punto cumbre de los festejos se llevará a cabo el 28 de octubre, con la apertura del XXVII Congreso Internacional de Enfermería, que reunirá a ponentes provenientes de Chile, Colombia, Brasil, El Salvador y México, quienes abordarán temas vanguardistas como la evolución histórica de la profesión, la toma de decisiones en políticas públicas de salud, el liderazgo transformacional, la era digital en la ciencia del cuidado y la enfermería comunitaria como pilar de la prevención primaria.

Como parte de la innovación de este año, el evento integrará un espacio de emprendimiento donde los estudiantes expondrán proyectos orientados a la creación de consultorios y planes de cuidado especializados (atención a pacientes con diabetes, hipertensión u obesidad), fomentando una visión empresarial y de impacto comunitario.

La FEV hace una cordial invitación a egresados, pasantes, docentes y profesionales del sector salud a sumarse a este magno evento de actualización científica y fraternidad universitaria. Las personas interesadas pueden consultar los detalles de la convocatoria y la cuota de recuperación a través de las redes sociales oficiales de la Facultad