Maratón Bicentenario Tamaulipas 2026 con 280 mil pesos en premios: Sectur

La cita es el próximo 29 de noviembre en la Heroica ciudad de Matamoros, para romper el récord de participantes y tiempo de recorrido

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2026.- El Maratón Bicentenario Tamaulipas sigue creciendo a pasos agigantados, después de reunir a 1,780 atletas en 2025, ahora se esperan más de 2,300 corredores listos para hacer historia.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya no solo promueve el deporte, la salud y las buenas costumbres, sino que invierte en obras y proyectos de alto impacto que proyectan al estado, generan derrama económica y se traducen en mayor bienestar para las familias tamaulipecas.

En rueda de prensa, junto a Alberto Granados, presidente municipal de Matamoros, Myri Leal de Turismo municipal y Francisco Reséndiz de Bike and Run dieron a conocer los pormenores de la justa deportiva en su tercera edición, que se realizará el próximo 29 de noviembre en la ciudad de Matamoros.

Entre los inscritos hay corredores de 11 estados, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, entre otros más, así como extranjeros de Kenia y de Estados Unidos entre otros.

El Maratón de 42 km del 2025 en la rama femenil lo ganó: Leah Jebiwot Kigen (2:48:13), mientras que el varonil fue para Wilfrido Nyatogo (2:21:56).

En la edición 2026, la premiación absoluta en 42 Km es al primer lugar de ambas ramas 50 mil pesos; al segundo 30 mil y al tercero 15 mil, una bolsa por la cantidad de 190 mil pesos.

Mientras que en 21 Km en ambas categorías son 15 mil pesos al primer lugar; 10 mil pesos al segundo lugar y 5 mil, en total una bolsa de 60 mil pesos en premios.

En 10 Km la bolsa es de 18 mil pesos, esto es 5 mil pesos al primer lugar en ambas categorías; 2,500 al segundo lugar y 1,500 al tercer sitio, además se premiará con 10 mil pesos a la mejor tamaulipeca y al mejor tamaulipeco.

Cabe destacar que el maratón es calificativo para el que se realiza en Boston en Estados Unidos, mientras que en seguridad habrá cierre de todas las calles para proteger a los corredores y habrá atención médica durante todo el recorrido y centro de hidratación cada 2.5 kilómetros.