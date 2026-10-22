Mantiene UAT finanzas sanas y solventa observaciones técnicas ante la ASF y la ASE

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas destacó que se cumple en tiempo y forma con la fiscalización federal y estatal.

Dijo que la incorporación de empresarios al Patronato Universitario refuerza la transparencia y orienta el rumbo académico hacia las necesidades del sector productivo.

Ciudad Victoria, Tam.- 22 de octubre de 2026.- El rector Dámaso Anaya Alvarado informó que, de cara al análisis presupuestario en la Cámara de Diputados, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) proyecta recibir un presupuesto apegado al índice de inflación del país, lo que permitirá mantener la estabilidad operativa de la institución, dar continuidad a los programas de excelencia y seguir garantizando una educación de calidad para la juventud tamaulipeca.

En entrevista con medios de comunicación en la capital del estado, el rector subrayó que la Universidad se encuentra en la etapa de cierre del ejercicio presupuestal con un balance positivo, reafirmando el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta aplicación de sus recursos, al cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“En una institución de las dimensiones de nuestra Universidad es normal recibir observaciones de carácter técnico, como detalles de integración en los expedientes. Estamos muy tranquilos porque, en términos generales, son muy pocas y son atendidas y solventadas”, detalló el rector, asegurando que los ejercicios 2024 y 2025 avanzan con claridad financiera.

Por otro lado, mencionó que, con el propósito de fortalecer las finanzas, se ha renovado el Patronato Universitario, el cual ahora se integra por empresarios consolidados de las regiones norte, centro y sur de Tamaulipas, quienes revisan trimestralmente los informes administrativos mediante auditorías internas con lupa social y visión empresarial.

Esta estrategia –añadió el rector– no solo asegura un manejo riguroso de los recursos, sino que permite alinear la oferta académica de la UAT con el desarrollo económico regional, ya que los miembros del Patronato aportan su experiencia para detectar las necesidades reales de los sectores productivos, marcando la pauta de hacia dónde debe evolucionar la academia.