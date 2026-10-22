Ganan oro estudiantes de Matamoros en Feria Internacional de Ciencias en Indonesia

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2026.- Victoria Abigail González Chaires y Jocelin Mayte Reyes Ramírez, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), conquistaron la Medalla de Oro con su proyecto MyUrolab en la International Science and Invention Fair (ISIF 2026), celebrada en Indonesia.

El talento universitario de las tamaulipecas cruzó fronteras como resultado de meses de preparación, disciplina y trabajo en equipo, además del acompañamiento de su asesor, el profesor Daniel Ávila Zermeño, aseguró Diana Masso Quintana, rectora de la institución, al recibir a las jóvenes universitarias.

Explicó que el proyecto MyUrolab, enfocado en la detección temprana de enfermedades renales, obtuvo el máximo reconocimiento en la categoría de Tecnología, frente a una competencia que reunió a más de 800 proyectos de 25 países.

Destacó la capacidad de las estudiantes para desarrollar propuestas innovadoras orientadas a atender necesidades reales de la sociedad, reflejando el impulso que la universidad les brinda a proyectos académicos y científicos para encontrar soluciones a problemas reales.

“Este logro representa también el valor de impulsar una universidad que acompaña a sus estudiantes, reconoce su esfuerzo y busca abrir oportunidades para que sus ideas lleguen cada vez más lejos”, expresó.

Recalcó que el triunfo de Victoria y Jocelin es muestra de los logros que una comunidad educativa es capaz de alcanzar cuando el trabajo de sus estudiantes cuenta con orientación y respaldo institucional, y reiteró el compromiso de continuar impulsando una formación profesional que combine conocimientos, innovación y compromiso social.

Reconoció el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por promover la ciencia, la innovación y el desarrollo en las instituciones de educación superior, para hacer de la educación la herramienta más importante de la transformación social que está viviendo Tamaulipas y México.