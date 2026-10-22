Fomenta SET el conocimiento y la diversión en recorridos escolares en Feria Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2026.- Niñas y niños de educación preescolar, primaria y de los Centros de Atención Múltiple (CAM) aprendieron y se divirtieron durante su visita a la Feria Tamaulipas 2026 con sus escuelas, como parte de los recorridos escolares organizados por la Secretaría de Educación en el estado.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, acompañó a las y los estudiantes durante uno de estos recorridos, en donde disfrutaron del espectáculo educativo “Fauna Viva”, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), a través de la Comisión de Parques y Biodiversidad y la Comisión de Caza y Pesca Deportiva.

Durante las visitas escolares, las niñas y los niños que asistieron a la Feria conocieron diversas especies de fauna silvestre y aprendieron sobre la importancia de proteger y preservar la biodiversidad y la riqueza natural que posee Tamaulipas, al contar con una reserva natural como lo es la biosfera de El Cielo.

También aprendieron de una manera divertida sobre temas de ciencia, innovación y tecnología al visitar el Museo Móvil del COTACYT (Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología), descubriendo cómo funciona la ciencia en cosas tan sencillas de la vida diaria que usamos sin saber cómo trabajan en sí, además de visitar los diversos estands de las instituciones que pertenecen a la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Valdez García señaló que, como parte de la Agenda Tamaulipas Educa, uno de los objetivos que se pusieron las autoridades educativas fue que miles de alumnas y alumnos visitaran la Feria 2026, se conocieran, se divirtieran y aprendieran, que vivieran una experiencia muy especial y que fueran muy felices.

Agradeció de manera especial a la SEDUMA, a la Comisión de Caza y Pesca, a la Comisión de Parques y Biodiversidad, así como a las Secretarías del Trabajo y de Turismo, por colaborar con la Secretaría de Educación y hacer de estos recorridos escolares experiencias inolvidables para las niñas y los niños.

Destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la educación busca ser la herramienta más importante para la transformación en Tamaulipas, al formar a las niñas, niños y jóvenes en conocimientos y habilidades y, mediante estas actividades recreativas, dotarlos de experiencias que marquen positivamente su vida.