Coordinan acciones de seguridad para el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026 en Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2026 .- Con la representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno Héctor Joel Villegas González presidió en esta ciudad la Sesión Itinerante número 181 de la Mesa de Paz de Tamaulipas, en la que se instaló formalmente el Comité de Seguridad del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, el cual tendrá como objetivo garantizar condiciones de seguridad, fortalecer la prevención y brindar certeza a visitantes y participantes a este magno evento.

La reunión que se llevó a cabo en Expo Tampico contó con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, representantes de las fuerzas armadas, corporaciones de seguridad, áreas de protección civil y turismo, así como autoridades de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Durante la sesión, Villegas González destacó que la coordinación institucional y la participación ciudadana son fundamentales para avanzar en la construcción de la paz, por lo que reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener el trabajo conjunto con las instancias de seguridad y procuración de justicia, así como fortalecer las acciones de prevención del delito y atención a las causas que generan la violencia.

Señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la estrategia estatal contempla acciones de inteligencia, seguridad pública y proximidad social, además de la colaboración con la sociedad para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Asimismo, invitó a la población a utilizar las líneas oficiales 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.

Como parte de los trabajos para la organización del encuentro, se expusieron las principales líneas de acción en materia de seguridad, protección civil, movilidad, atención médica y asistencia turística.

Entre los acuerdos establecidos se encuentra la designación de enlaces por parte de las dependencias participantes y la realización de mesas de trabajo para definir responsabilidades, fortalecer la comunicación y dar seguimiento a las medidas preventivas.

Representantes de Ángeles Verdes y de las instancias de seguridad señalaron la importancia de establecer mecanismos de comunicación permanente, informar y capacitar al personal involucrado, revisar las condiciones de seguridad de las sedes y coordinar la cobertura en carreteras, con el propósito de brindar atención oportuna durante el desarrollo de las actividades.

Por su parte, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos se realizará del 26 al 29 de noviembre de 2026, con sede en Tampico y actividades distribuidas en distintos espacios de la zona de la Laguna del Carpintero. El programa, dijo, contempla exposiciones, citas de negocios, conferencias, actividades culturales y gastronómicas, así como la participación de compradores nacionales e internacionales.

Agregó que se prevé la asistencia de alrededor de 15 mil visitantes diarios, por lo que la planeación interinstitucional será clave para atender las necesidades operativas y garantizar condiciones adecuadas para el público, expositores y prestadores de servicios.

En la sesión participaron también la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya; el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval; el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado y diversas dependencias federales, estatales y municipales.