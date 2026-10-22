Con 151 equipos, arranca este viernes la Copa Tamaulipas de Voleibol

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2026.- Con la participación de 150 equipos de todo Tamaulipas y un invitado de San Luis Potosí, este viernes arranca en Ciudad Victoria la primera edición de la Copa Gobernador de Voleibol Tamaulipas 2026.

El Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que el torneo reunirá a equipos de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, San Fernando, Matamoros, Reynosa, Soto la Marina, Valle Hermoso, Nuevo Progreso, El Mante y de la capital del estado, además de un equipo de Tamuín, San Luis Potosí.

“Estamos muy contentos por la respuesta de los equipos. Serán 151 conjuntos, procedentes de 56 clubs, los que vivirán esta primera edición de la Copa Tamaulipas de Voleibol, fue una instrucción directa de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, promocionar más disciplinas y darle mayor impulso a su participación. Esperamos que todas y todos vivan una gran experiencia en este torneo”, expresó Virués Lozano.

Detalló que los encuentros se desarrollarán en diferentes escenarios, como la Unidad Deportiva Adolfo Ruíz Cortines, Unidad Deportiva Siglo XXI, Polideportivo, Tecnológico de Victoria, Gimnasio ULSA y la Preparatoria La Salle.

La actividad dará inicio este viernes y se extenderá durante todo el fin de semana; el sábado continuará la fase competitiva y el domingo se disputarán las finales, cuyas sedes se definirán conforme avance el torneo.

La ceremonia de inauguración está programada para este viernes a las 18:30 horas en el Gimnasio del Tecnológico Victoria, con la presencia de todos los equipos participantes.

“Esta copa representa una nueva plataforma de competencia para los clubes de las diferentes regiones y consolida a Ciudad Victoria como sede de grandes eventos deportivos”.

El titular del INDE agradeció el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la secretaria de Bienestar, Silvia Casas González, para la realización de este certamen.