Américo y María de Villarreal acercan servicios de salud a las familias a través de Lazos del Bienestar

El gobernador y la presidenta del DIF Tamaulipas encabezaron el Corredor de la Salud en la colonia Vicente Guerrero de Tampico, donde se brindaron servicios gratuitos a las familias del polígono

Tampico, Tamaulipas.– Octubre 22 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, encabezaron el Corredor de la Salud del programa Lazos del Bienestar en la colonia Vicente Guerrero de Tampico, una jornada que acerca servicios gratuitos a las familias y fortalece la participación comunitaria.

Durante la jornada, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la importancia de mantener la unión y el compromiso de las familias que participan en esta estrategia, al reconocer que la organización comunitaria es una fuerza que contribuye a la transformación social de Tamaulipas.

“No me resta más que decirles que sigamos trabajando juntos, que sean ustedes la fuente, esa pequeña bola de nieve que ya no es tan pequeña, pero que con esa confianza y con esta integración social y saber que sí se puede, sigamos impulsando juntos esta gran transformación social de nuestra entidad, de nuestras comunidades y que todos podamos vivir en paz, trabajando con bienestar para nuestra familia”, expresó.

Por su parte, la doctora María de Villarreal anunció que se prepara una reunión con las y los integrantes de los 12 polígonos del programa Lazos del Bienestar, con la finalidad de propiciar el encuentro entre las y los miembros de las comunidades beneficiadas, compartir experiencias y conocer las acciones que han dado resultados.

“Todo el cariño y todo el amor para todos los integrantes de Lazos en todos los polígonos que estamos. Esperamos que sigamos conviviendo y vamos a hacer reuniones en donde convivan los 12 polígonos para que se conozcan, intercambien ideas y satisfacciones que han tenido”, manifestó.

Lazos del Bienestar es una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas que promueve la organización vecinal, la colaboración ciudadana y el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno para mejorar las condiciones de vida en comunidades de atención prioritaria.

Actualmente, el programa opera en 12 polígonos de 10 municipios de la entidad, donde las redes comunitarias contribuyen a identificar necesidades, compartir propuestas y desarrollar acciones que favorezcan la integración social, el bienestar familiar y la construcción de entornos de paz.

Como parte de esta estrategia, los Corredores de la Salud acercan servicios médicos y preventivos a las comunidades, con atención que incluye consultas generales, dentales y nutricionales, vacunación, orientación en planificación familiar, atención a la salud materna y detección preventiva del cáncer de mama mediante la prueba iBreast Exam.

También se ofrecen servicios de valoración audiológica y apoyos como auxiliares auditivos y lentes graduados, además de medicamentos, orientación para la afiliación al IMSS Bienestar y otros servicios institucionales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas, refrendan su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades para acercar servicios esenciales, fortalecer las redes de apoyo y promover la participación de las familias en la construcción de un Tamaulipas más humano, solidario y con bienestar para todas y todos.