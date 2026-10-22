Agua, conectividad e inversiones para México: Tamaulipas será sede del Congreso Nacional de Infraestructura 2026

El programa incluirá un panel internacional sobre el Proyecto de ampliación del Puente III de Nuevo Laredo y su relación con el comercio entre México y Estados Unidos

De acceso gratuito, el encuentro se celebrará el 26 y 27 de noviembre en Ciudad Victoria, con tres ejes prioritarios: infraestructura carretera, infraestructura hídrica e inversiones mixtas

Ciudad de México.- Octubre 22 de 2026.- Durante los primeros cuatro años de la actual administración estatal, Tamaulipas ha invertido más de 25 mil millones de pesos en obra pública estatal. El estado será sede del Congreso Nacional de Infraestructura 2026: Conexión y desarrollo para México, que tendrá lugar el 26 y 27 de noviembre en el Polyforum de Ciudad Victoria.

El Congreso busca facilitar el intercambio de experiencias y la identificación de oportunidades de colaboración entre autoridades, empresas e instituciones financieras en tres ejes prioritarios: infraestructura carretera, infraestructura hídrica e inversiones mixtas. El propósito es atender las necesidades de la población y mejorar las condiciones para producir, transportar y comerciar en México.

Sobre el propósito del Congreso, Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, expresó: “La conectividad de México también se construye desde Tamaulipas. Trabajamos en la ampliación del Puente III de Nuevo Laredo porque por esta frontera se mueven mercancías de empresas de todo el país. El reto es nacional y requiere el trabajo de gobiernos, empresas y banca. Por eso convocamos a este Congreso: para compartir experiencias, resolver qué hace falta para ejecutar los proyectos y lograr que las obras beneficien más pronto a la población”.

Organizan el evento la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) a través de su representación nacional y las delegaciones de Tamaulipas.

Durante la presentación a medios, el secretario Pedro Cepeda Anaya y Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC, dieron a conocer la agenda del encuentro.

PROYECTOS, INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Las sesiones tratarán el abastecimiento de agua de ciudades y zonas productivas, los corredores carreteros y las conexiones regionales. En inversiones mixtas, las preguntas serán cómo financiar las obras, qué responsabilidades asumen las partes y qué recursos se necesitan para construirlas, operarlas y mantenerlas.

“Lo que ocurre en nuestras carreteras y cruces fronterizos tiene consecuencias para las empresas que producen y transportan mercancías, dentro y fuera del estado”, señaló Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas de Tamaulipas.

Habrá sesiones sobre preparación y ejecución de proyectos, dedicadas a presupuestos, plazos y coordinación de los trabajos. Los participantes compartirán experiencias sobre las decisiones que deben tomar antes de iniciar una obra y durante su construcción.

Entre las y los asistentes confirmados al Congreso se encuentran Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), y Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

También participarán Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), y Mariuz Calvet Roquero, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Banco Santander México.

La convocatoria está dirigida a constructores, desarrolladores, operadores, proveedores, autoridades, instituciones financieras, especialistas, docentes y estudiantes de ingeniería, arquitectura y áreas afines.

“Antes de empezar una obra hay que resolver asuntos muy concretos: tener el proyecto preparado, conocer el presupuesto y definir las responsabilidades de quienes participan”, señaló Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Exposición y formación técnica.

La exposición tendrá 36 stands interiores para empresas e instituciones y una zona exterior para maquinaria. Los asistentes podrán consultar con los proveedores las aplicaciones de los equipos, materiales, tecnologías y servicios, así como sus condiciones de uso, mantenimiento y soporte.

Durante el recorrido, los asistentes podrán comparar opciones y solicitar a los proveedores información sobre suministro, aplicaciones y condiciones de contratación.

El 27 de noviembre se prevé una jornada técnica para estudiantes de últimos semestres de ingeniería y arquitectura, abierta también a profesionales. Se abordarán presupuestos, formación profesional y aplicaciones del modelado de información de la construcción (BIM), la inteligencia artificial y la supervisión digital.

El acceso al Congreso es gratuito. Las personas interesadas podrán consultar el programa y realizar su registro en www.cnitamaulipas.com.mx.