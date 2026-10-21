Tamaulipas alcanza 55 % de empleo formal y se ubica entre los nueve estados mejor posicionados del país

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2026.- El fortalecimiento del empleo formal y la recuperación de las plazas laborales perdidas al inicio del año forman parte de las acciones impulsadas en Tamaulipas bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, que mantiene como objetivo ampliar las oportunidades de trabajo con seguridad social y mejores condiciones para las familias.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, informó que la entidad registra alrededor de 55 % de formalidad laboral, lo que coloca a Tamaulipas entre las nueve entidades con mejores indicadores en este rubro a nivel nacional. Añadió que, después de un periodo de pérdida de empleos al comienzo del año, la tendencia logró revertirse y continúa el avance en la generación de plazas formales.

Respecto a los ingresos, señaló que el salario promedio diario en Tamaulipas ronda los 700 pesos, mientras que los salarios mínimos diarios de referencia para 2026 son de 315.04 pesos en la zona general, donde se encuentra Ciudad Victoria, y de 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

La consolidación de empleos formales representa un elemento fundamental para que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social y a los derechos derivados de una relación laboral reconocida, además de contribuir a la estabilidad económica de los hogares.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas refrendó su compromiso de impulsar el empleo formal, promover el cumplimiento de las obligaciones patronales y fortalecer la protección de los derechos laborales, en concordancia con la política del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.