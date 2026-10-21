Prioriza Tamaulipas el bienestar de la niñez ante los desafíos de la tecnología digital

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2026.- Con la representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de esta dependencia, Jorge Luiz Beas Gámez encabezó en esta capital las actividades de la Tercera Sesión de la Comisión de Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales Dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes, donde se contó con la participación de dependencias e instituciones de los tres niveles de gobierno.

Este encuentro se realizó en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México, Campus Victoria, con el objetivo de continuar con los trabajos de coordinación, cooperación y diálogo eficiente entre los sectores públicos y privados, que se involucran en la producción y trasmisión de contenidos por medios electrónicos como televisión y radio, así como digitales.

“Desde el Gobierno del Estado de Tamaulipas, bajo el liderazgo del doctor Américo Villarreal Anaya, tenemos presente que la protección de la niñez y de la adolescencia, exige colocar a las personas en el centro de todas las decisiones públicas, privilegiando, por supuesto, la prevención, el respeto a los derechos humanos y la construcción de entornos seguros, que participen en el desarrollo integral de nuestros niños y en ese propósito, la coordinación institucional adquiere especial relevancia”, precisó Beas Gámez.

Durante el evento en el que la secretaria ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas, Ivette Márquez dio a conocer los avances y objetivos contemplados en esta comisión, el representante de la Secretaría General de Gobierno agregó que ante estas acciones resulta fundamental impulsar acciones que fortalezcan la alfabetización digital, promuevan el uso responsable de los dispositivos electrónicos y contribuyan a que las niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas para identificar y enfrentar situaciones de riesgo en los espacios digitales.

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Gerardo Algarín Hernández exhortó a las y los presentes a no bajar la guardia, así como a mantener el impulso y la tendencia que hoy se percibe en Tamaulipas, manifestando además el compromiso de sumarse a la tarea de construir mejores canales de diálogo entre instituciones gubernamentales, medios de comunicación y la sociedad.

De igual forma, el funcionario estatal recalcó también la preocupación del mandatario tamaulipeco por fortalecer un estado de bienestar para las niñas y los niños, su interés por mantener el impulso y seguir poniendo en el centro de toda política pública a lo más valioso que hay en Tamaulipas, los niños, las niñas y las y los adolescentes.

“El exhorto es a no bajar la guardia, a mantener ese impulso y la tendencia que hoy se percibe en Tamaulipas, porque como lo dijo el propio gobernador, podemos hacer más y lo podemos hacer mejor”, agregó Algarín Hernández al detallar las acciones que se realizan en la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a fin de fortalecer el bienestar de la niñez y juventud tamaulipeca.

Por otra parte, el secretario de Innovación e Inteligencia Digital del Gobierno del Estado, Edwin Tuexi Amaro subrayó que la tecnología debe ser una herramienta para el desarrollo de la niñez y la juventud y nunca un factor que ponga en riesgo su bienestar.

En este contexto, señaló que como parte de estos objetivos, es importante destacar las nuevas disposiciones que la Secretaría de Educación pública para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas de nuestro país. Estas disposiciones entrarán en vigor el próximo 3 de noviembre y serán aplicables también en Tamaulipas.

“En el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, reconocemos la importancia de impulsar una transformación digital que ponga siempre a las personas en el centro, porque el verdadero valor de la innovación no está solamente en lo que la tecnología es capaz de hacer, está en lo que podemos lograr con ella para mejorar la vida de las personas”, destacó Tuexi Amaro.

Durante el evento, se contó también con la participación de la niñez tamaulipeca en la voz de los alumnos de la Escuela “Leona Vicario” de esta capital, Jhosua Yañez Velázquez y Ethan Yañez Velázquez, quienes expusieron el Proyecto “Asistente Inteligente Para Niñas y Niños con Autismo”.

En este foro participaron además el asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Enrique Lamas con el tema “Regulación del uso de Dispositivos Digitales en los Centros Educativos y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en los Entornos Digitales”, así como la jefa del Departamento de Inclusión Digital de la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas, Alejandra Cepeda Hernández, con el tema “Alfabetización Digital de Niñas, Niños y Adolescentes, Herramientas para un Desarrollo Digital Seguro”.

Asimismo, se contó con la participación virtual de la responsable de Investigación de Cibersabiduría en México, Diana Rubio Navarro, quien presentó a las y los asistentes los avances de la Iniciativa de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes Frente a los Riesgos Digitales del Estado de Querétaro, actividad que ya tiene dos años de haberse implementado en esa entidad del país.