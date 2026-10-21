POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La caballada de Victoria, aunque numerosa, le falta músculo

En Victoria sobran prospectos que desde ahora se mueven en busca de la candidatura por Morena a la Presidencia Municipal. La caballada está gorda (concepto creado por el gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Figueroa 1975-1981) en número de aspirantes y flaca en “musculo”. Esto ultimo quiere decir que algunos (hombres y mujeres) de los que “suenan” no cuentan con la experiencia en ejercer esa área del poder público, ni formación profesional que los pinte como figura sobresaliente, para dar los resultados que merecen los ciudadanos.

Varios de estos personajes aspirantes, carecen de una trayectoria que los avale no sólo en el servicio público, sino como personas con algún reconocimiento social; que sean elementos con desempeño que ofrezca una garantía de que pueden dar resultados, sea por un ejercicio profesional, función empresarial, o su aportación al desarrollo económico y social de la ciudad y sus zonas rurales.

Cierto, que en esta fiesta del “hueso” en la capital del Estado, mucho tiene que ver la facilidad de los recursos mediáticos para promover a cualquiera, por el sólo hecho de que alguien se auto proyecte para alcalde o bien que desde el poder se promueva a una persona, que suelte la versión, “a ver si pega”.

Pero también existen personajes con trayectoria, conocimiento territorial de la zona urbana donde está la mayor problemática, mientras que en el área rural el tema es más tranquilo y cuenta con autoridades ejidales que son enlace ante la máxima autoridad municipal.

Entre tantos elementos que están sobre la mesa de Morena, hay algunos que, puestos en la báscula de valores político-sociales, si dan el “ancho”; y Victoria puede tener una buena o un buen titular de la administración pública municipal, no es que estemos dando por hecho un triunfo absoluto del actual partido en el poder, pero las cartas están a su favor.

Claro que existen partidos de oposición, que, si logran pactar una buena alianza, pueden dar la batalla frente a un horizonte que desde ahora pinta a favor de la corriente guinda.

Pero el tema en este comentario es que, si hubiera un triunfo para el partido gobernante y mayoritario, que su candidato sea seleccionado por apreciaciones de valor y no de afectos. Eso es lo ideal en todos los partidos, primero anteponer el bien público. ¡Que así sea!

TAMAULIPAS AVANZA EN EMPLEO FORMAL. – El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, ha logrado mantener y ampliar las oportunidades de trabajo con seguridad social y mejores condiciones para las familias tamaulipecas. Lo confirma el hecho de haber logrado alcanzar un 55 por ciento de empleo formal y ubicarse entre los nueve estados del país mejor posicionados.

Además del fortalecimiento del empleo formal, el Gobierno de Tamaulipas logró la recuperación de las plazas laborales perdidas al inicio del año. Los registros de la Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, confirman que lograr el 55 % de formalidad laboral, lo cual coloca a Tamaulipas con mejores indicadores en este rubro a nivel nacional.

Al mismo tiempo que el salario promedio diario ronda los 700 pesos, mientras que los salarios mínimos diarios de referencia para 2026 son de 315.04 pesos en la zona general, donde se encuentra Ciudad Victoria, y de 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

El gobierno de Américo Villarreal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, asume el compromiso de impulsar el empleo formal, promover el cumplimiento de las obligaciones patronales y fortalecer la protección de los derechos laborales, en concordancia con la política del Gobierno Humanista y de la Transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

EN ASAMBLEA LA UAT, ABORDA REFORMAS DE TRANSPARENCIA. – En sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria, presidida, de manera virtual, por el rector Dámaso Anaya Alvarado, se validaron acuerdos relacionados con la reorientación de los recursos y optimización del gasto institucional, así como otros referentes al cumplimiento a las recientes reformas dispuestas por la Ley General de Transparencia a nivel federal.

El desarrollo de la reunión, fue seguida a distancia por directivos, docentes y estudiantes asambleístas de las 28 dependencias académicas de la Universidad, y presidida por el rector Dámaso Anaya Alvarado, en esa ocasión también se aprobaron diversos reglamentos institucionales.

De igual manera fueron validados acuerdos relacionados con la reorientación de los recursos y optimización del gasto institucional, así como otros en cumplimiento a las recientes reformas dispuestas por la Ley General de Transparencia a nivel federal

El rector Dámaso Anaya Alvarado agradeció a los asambleístas el tiempo invertido en el análisis y estudio de las normativas vigentes y los nuevos reglamentos. Asimismo, se contó de forma presencial con la participación de la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez.