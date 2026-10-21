Impulsa la UAT su oferta educativa en la Feria Tamaulipas 2026 con espacios de difusión institucional y convivencia estudiantil

Ciudad Victoria, Tam.- 21 de octubre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de sus dependencias académicas y administrativas, continúa fomentando la participación de la comunidad universitaria en la Feria Tamaulipas 2026, generando espacios de convivencia y acercamiento directo con las familias para promover la identidad, presencia y difusión de la máxima casa de estudios del estado.

A través de este esfuerzo institucional, la UAT realizó actividades de difusión y promoción de sus servicios educativos, culturales y deportivos, con el objetivo de motivar el interés de niñas, niños y jóvenes en el conocimiento que genera la Universidad, fortaleciendo de manera transversal la vinculación con la sociedad mediante dinámicas recreativas.

TV UAT realiza una co-producción con Radio Tamaulipas donde se transmiten una gran cantidad de contenidos educativos, de promoción cultural y deportiva. Además, conductores de dicha dirección hacen promoción de las actividades académicas y de los logros de estudiantes destacados.

En este marco, se contó con la participación de la estación Radio UAT que organizó dinámicas de interacción con los asistentes y coordinó la entrega de souvenirs institucionales representativos.

Como parte de la programación en vivo, se contó con la presencia de Miguel Ángel Montalvo, “La voz de la Radio”, quien transmitió su programa “Más Música y Más”, acercando los contenidos y la oferta comunicativa de la emisora a los visitantes.

Adicionalmente, la Dirección General de Comunicación y Difusión desarrolló su participación de manera alternada con actividades de difusión académica, cultural y deportiva de la Escuela Preparatoria Mante y de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante (UAM Mante). Esta colaboración favoreció la presencia y representación de distintas áreas de la UAT en este importante espacio de encuentro estatal.

Finalmente hay exposiciones diarias de las Facultades, Unidades Académicas y Preparatorias, el pabellón de la UAT en la Feria Tamaulipas 2026 mantiene una activa participación desde las seis de la tarde a las nueve de la noche, destacándose, en la programación del resto de esta semana, grupos artísticos como la Rondalla Tampico, el jueves 22 de octubre; el musical Tempus, el viernes 23; el Ballet Folklórico Infantil y Juvenil, el sábado 24 de octubre; y para cerrar las presentaciones, el domingo 25 estarán el Ballet Folclórico y el Trío UATSTECO