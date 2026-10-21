Impulsa INJUVE emprendimiento juvenil en Altamira con “Mercado Tamaulipas”

-Más de 40 emprendedores comercializaron sus productos en la Plaza de la Constitución

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2026.- Con el firme propósito de fortalecer la economía local y brindar herramientas de crecimiento a las nuevas generaciones, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo el evento “Mercado Tamaulipas” en la Plaza Constitución de Altamira.

Durante la jornada, más de 40 jóvenes tuvieron la oportunidad de exhibir sus productos, impulsar sus proyectos y conectar de manera directa con la comunidad. Esta iniciativa responde a la creciente ola de emprendimiento juvenil en la entidad, posicionando al talento tamaulipeco como un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico regional a través de la creatividad, el autoempleo y la innovación.

Estas acciones forman parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha establecido como prioridad el apoyo integral a las y los jóvenes. Bajo su administración, se continúan promoviendo políticas públicas y espacios estratégicos que permitan consolidar las ideas de la juventud en negocios sostenibles y de gran impacto social.

El “Mercado Tamaulipas” funcionó como un escaparate donde se mostraron propuestas gastronómicas, artesanales, de diseño e innovación, impulsando la comercialización directa y la creación de redes de colaboración entre las y los participantes para profesionalizar sus marcas.

El evento contó con la presencia de autoridades de los distintos órdenes de gobierno. En representación del director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, asistió José Melitón Páez Díaz, director de Empleabilidad y Emprendimiento; asimismo, en representación del alcalde de Altamira, estuvo presente María de los Ángeles Rojas Torres, directora del Instituto Municipal de la Juventud; así como Víctor Manuel Vázquez Casares, vicepresidente del Voluntariado Juvenil.