Por: Raúl Terrazas Barraza

UAT más legal

De lo que se trata es de ocuparse y, cuando eso sucede, la solución es muy sencilla: readecuar los marcos normativos para que siempre la actuación de instituciones como la Universidad Autónoma de Tamaulipas alinee sus acciones a las leyes vigentes en el país y en la entidad.

En razón de ello, esta semana se llevó a cabo una Asamblea Universitaria Extraordinaria, misma que fue presidida de manera virtual por el rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, y la secretaria general, doctora María Concepción Placencia Valadez, junto con las y los asambleístas de las 28 unidades académicas multidisciplinarias, quienes otorgaron su respaldo a los directivos bajo la premisa de que la Universidad debe continuar su ascenso con un adecuado marco legal.

Fueron aprobados por la Asamblea Universitaria, máxima autoridad de la institución, los reglamentos de la Defensoría de los Derechos Universitarios, del Sistema de Bibliotecas y de Gestión de Programas Educativos. Además, se revisó y expidió el reglamento que norma la operación de los Centros de Desarrollo Infantil y los Círculos de Desarrollo Infantil de los campus Victoria y Tampico.

Los asambleístas que participaron de manera virtual en la sesión extraordinaria analizaron y validaron la reforma al Reglamento Interno de Posgrado, cuyo propósito fue formalizar los comités de ética, investigación y bioseguridad para que se ciñan al esquema establecido en la Ley General de Salud.

De la misma forma, para cumplir con la armonización de las disposiciones recientes previstas en la Ley General de Transparencia, fueron validados acuerdos relacionados con la optimización del gasto institucional, acción que pone de manifiesto la observación puntual que realizan los directivos de la máxima casa de estudios para mantenerse al día con las actualizaciones legales.

Todo aquello que se relaciona con la normatividad, los reglamentos y la alineación de los marcos jurídicos de las instancias públicas, como es el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, debe ser atendido de inmediato. Además, la comunidad universitaria debe saber que todo cuanto sucede en la institución tiene una razón de ser dentro del marco legal; de otra manera, difícilmente podría justificarse su actuación.

Es asunto de calidad en el trabajo, de orden en las acciones y de cumplimiento tanto profesional como moral, porque al fortalecerse el desarrollo institucional también se mantiene a la Universidad en la ruta de la transformación, impulsando la investigación, la formación de mejores profesionistas y carreras orientadas a los sistemas de producción que contribuyen al crecimiento regional de Tamaulipas.

La modernización de los marcos legales, leyes, reglamentos, normas, acuerdos y ahora hasta manuales operativos es mucho más que una necesidad. Constituye el soporte del trabajo de todas las áreas, porque hoy se mide el nivel de apego a la normatividad en todas sus escalas. Se considera, además, que una institución, empresa u organización que no cuenta con cada uno de los peldaños normativos se aleja de su esencia y corre el riesgo de ser vista como un ente amorfo.

Nada es mejor que estar del lado de aquello que es legal, porque dinamiza, potencia y eleva la calidad de los productos que se generan desde cualquier tipo de institución y, si se trata de una institución educativa como la UAT, los resultados son todavía más relevantes. Por ello, el respaldo otorgado por los asambleístas al rector Anaya Alvarado para la actualización de los reglamentos tiene un gran significado institucional.

Los otros

En algún momento, allá en Nuevo Laredo, los hijos de dos protagonistas de la antigua izquierda mexicana, representada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), coincidieron, como sus padres, en la política y se defendieron y protegieron mutuamente, tal como lo hicieron sus antecesores. Por ello, los líos en los que anda metido el exalcalde Enrique Rivas Cuéllar podrían afectar a su compadre, amigo y colaborador, el diputado Carlos Cantú Villarreal, quien también fue alcalde y ahora busca permanecer otros tres años en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Rivas Cuéllar es hijo del siempre bien recordado Enrique Rivas Ornelas, quien fue diputado local por Nuevo Laredo. Cantú Villarreal, por su parte, es hijo de Carlos Enrique Cantú Rosas, quien fue dirigente nacional del PARM y legislador federal.

Antes de que el Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social presionara al máximo para sacar de la Dirección General a Zoé Robledo Aburto, éste dobló las manos y autorizó un aumento del ocho por ciento al salario. Aunque no todo ese incremento será aplicado directamente al sueldo, ya que la mitad de ese porcentaje se destinará al apoyo para vivienda, de cualquier manera, representa un beneficio para los trabajadores de la institución.

Llegó a decirse que los días de quien fuera uno de los colaboradores consentidos del sexenio federal pasado estaban contados y que podría ser relevado del cargo. La verdad de las cosas es que los integrantes del sindicato, encabezado por Rafael Olivos Hernández, tienen razón en presionar al funcionario, porque la institución sí ha recibido jugosos incrementos derivados de las cuotas obrero-patronales, las cuales han crecido desde 2019 como consecuencia de los constantes aumentos al salario mínimo.

En atención a ello, el aumento del ocho por ciento comprometido esta semana para los trabajadores del IMSS se queda muy corto, raquítico para ser exactos, dado que los incrementos acumulados al salario mínimo en los últimos años, superiores al 120 por ciento, implican que el presupuesto del instituto creció a un ritmo que difícilmente habrían imaginado sus directivos.