Fortalecen UTTN  formación de sus estudiantes con visita a Planta Solar Fotovoltaica en Tlaxcala

Hueyotlipan, Tlaxcala.- Octubre 21 de 2026.- Con el propósito de conocer e identificar los procesos, tecnologías y sistemas utilizados en la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables, estudiantes de la Ingeniería en Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) efectuaron una visita académica a las instalaciones de la Planta Solar Fotovoltaica Magdalena II en Tlaxcala.

Tadeo Luebbert Iberri, rector de la universidad, indicó que en esta actividad participaron estudiantes del área de energías renovables, quienes aprendieron sobre la operación de una planta solar fotovoltaica, así como los diferentes procesos involucrados en la generación y distribución de energía eléctrica.

Explicó que Magdalena II es una de las centrales solares que emplean tecnología de paneles bifaciales en México. Estos paneles se orientan de acuerdo con la posición del sol mediante mecanismos denominados trackers o seguidores solares, lo que permite aprovechar de manera más eficiente la radiación solar.

“Personal de la planta explicó a las y los estudiantes los principales procesos y tecnologías aplicados en la generación de energía, entre ellos la captación de radiación solar mediante los paneles fotovoltaicos, el funcionamiento de los inversores, la distribución de la energía hacia la subestación eléctrica y los protocolos y reglas de seguridad implementados en las instalaciones”, externó.

Dijo que las y los universitarios también aprendieron sobre los procedimientos operativos, los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el funcionamiento y operación del sistema SCADA, utilizado para la supervisión, monitoreo y control remoto de las instalaciones del parque solar.

Refrendó el compromiso de la UTTN con la formación integral de sus estudiantes y con el fortalecimiento de la vinculación entre la universidad y el sector productivo, en concordancia con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.

La Planta Solar Fotovoltaica Magdalena II es operada por Enel Green Power México, está integrada por aproximadamente 550 mil paneles solares bifaciales, siendo la única planta de energía solar en usar esta tecnología, y cuenta con una extensión territorial de 433 hectáreas.