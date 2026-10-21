Capacita SEBIEN a personal en inteligencia artificial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2026.- Con el propósito de brindar herramientas y habilidades que permitan ofrecer un mejor servicio a los usuarios, servidores públicos de distintas dependencias del gobierno del estado participaron de la conferencia “El camino a la superinteligencia: la visión de Meta sobre la IA aplicada a la función pública”, celebrada en el Auditorio Alberto López del Centro Cultural Tamaulipas, mediante la coordinación de la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital.

La conferencia fue impartida por Manuel Aces Aviña, gerente de Políticas Públicas para México, Centroamérica y el Caribe en Meta. El ponente cuenta con formación en Ciencias Políticas y 15 años de experiencia en el ecosistema digital, así como en áreas relacionadas con el derecho de las telecomunicaciones, la gobernanza de internet, las políticas públicas y la comunicación política.

Los asistentes pudieron ampliar sus conocimientos sobre el tema de IA al obtener un marco claro para entender qué es y qué no es la IA avanzada; pudieron observar ejemplos concretos y aplicables en su actividad diaria como redactar y resumir documentos, preparación de comunicación institucional, traducir, mejorar la accesibilidad de materiales y dar seguimiento a pendientes.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, tuvo a su cargo el cierre de esta conferencia y subrayó la importancia no sólo de aprovechar las innovaciones de la tecnología para mejorar la eficiencia en los procesos de servicios públicos a la población sino también de velar por el establecimiento de límites morales para prevenir la desinformación y garantizar contenidos fiables para las y los menores de edad.

La secretaria agradeció la respuesta de las y los servidores públicos que atendieron esta invitación donde obtuvieron nuevas herramientas que les van a permitir dar eficiencia a los servicios públicos y mejorar la vida diaria de los ciudadanos, lo que contribuye a la igualdad social.

Finalmente, Silvia Casas González agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y destacó que la innovación y la cercanía con la ciudadanía son ejes de la administración estatal para fortalecer los servicios públicos y contribuir al bienestar de la población.