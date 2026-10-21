Anuncia la Secretaría de Turismo Primer Festival del Mezcal 2026

—La fiesta será en el municipio de San Nicolás, donde habrá música, baile, gastronomía y cata de los destilados artesanales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2026.- El municipio de San Nicolás será sede del Primer Festival del Mezcal en Tamaulipas, un encuentro que busca celebrar la tradición milenaria de esta bebida ancestral, acompañada de la auténtica cocina tradicional de la región.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, informó que la fiesta será el sábado 7 de noviembre, desde las 8 de la mañana, donde la tradición ofrecerá un día único.

“Con estas acciones impulsamos el desarrollo de las comunidades y el bienestar de las familias, en alineación con las estrategias del gobernador Américo Villarreal Anaya”, señaló.

“Aquí no solo se podrá degustar el mezcal, descubrirás sus aromas profundos y su historia, mientras te sumerges en la cultura, la música, el baile y la gastronomía de San Nicolás en su máxima expresión, será un encuentro que despierte todos los sentidos”, destacó.

El funcionario señaló que se podrán saborear platillos tradicionales de la región, elaborados con recetas que han pasado de generación en generación.

Asismismo habrá stands de expositores de mezcal artesanal, donde se podrá conocer de cerca a productores y cocineras tradicionales que comparten lo mejor de su tierra.

“También habrá otras sorpresas, que más adelante les daremos a conocer, así que vengan a celebrar, disfrutar y llevarse el verdadero sabor de Tamaulipas, los esperamos en San Nicolás, porque Tamaulipas seguro te enamora”, concluyó Hernández Rodríguez.