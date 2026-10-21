Alumno de la UAT conquista oro en Nacional de Taekwondo

Ciudad Victoria, Tam.- 21 de octubre de 2026.- El alumno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Roberto Garza Sánchez, conquistó la medalla de oro dentro del 35° Torneo Nacional G3 de Taekwondo 2026 celebrado del 16 al 18 de octubre en Gómez Palacio, Durango.

Durante la competencia, el estudiante de la Facultad de Ingeniería y Ciencias logró avanzar a la gran final en la categoría -80 kilogramos, modalidad combate, donde enfrentó al representante de Nuevo León a quien derrotó para conquistar el primer lugar de la competencia.

Cabe mencionar que el certamen reunió a más de mil 200 taekwondoínes de 25 entidades del país en el Auditorio Centenario, en donde el representante de la UAT logró subir a lo más alto del podio.

Además esta victoria representó la oportunidad de seguir sumando puntos en el ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo y seguirse preparando para futuras competencias y avanzar en sus aspiraciones dentro del calendario nacional.

El esfuerzo, la disciplina y la constancia de los atletas reflejan los valores que distinguen a la comunidad universitaria y reafirman el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado de seguir impulsando el talento deportivo, promoviendo el bienestar, la integración y el orgullo universitario que caracteriza a la Universidad Autónoma de Tamaulipas