Promueve SEDUMA economía circular con reciclaje de más de 45 toneladas de papel

– ​La SEDUMA recupera documentos en desuso de diversas dependencias estatales mediante un programa que busca generar beneficios ambientales y apoyar a planteles educativos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2026.- Convertir el papel que ya no se utiliza en mobiliario y equipamiento para escuelas públicas es el propósito del programa de reciclaje impulsado por el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), que en su primera jornada logró reunir poco más de 45 toneladas de material para su aprovechamiento.

Esta iniciativa, alineada con la política ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, busca dar un nuevo valor a los residuos y aprovecharlos en beneficio de la comunidad, al tiempo que promueve una cultura de responsabilidad ambiental entre las instituciones públicas.

El papel recolectado proviene de procesos de depuración documental realizados por la SEDUMA, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que este programa busca impulsar la economía circular mediante un esquema en el que los materiales reciclables dejen de representar un gasto por su disposición y puedan convertirse en apoyos para la sociedad.

Detalló que el papel recuperado podrá aprovecharse para obtener beneficios para instituciones educativas, con la intención de mejorar las condiciones de sus espacios y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental.

Por su parte, se contó con la participación del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Willy Zúñiga, y en representación del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió el coordinador general administrativo, Antonio Montoya Ramírez.

La depuración de documentos se llevó a cabo bajo procedimientos responsables, conforme a las disposiciones legales en materia de archivos y con medidas para proteger la información institucional, contando con la participación de representantes del órgano de control interno de cada dependencia, quienes supervisaron las labores de recolección.

El material será triturado y trasladado a una planta especializada, donde se transformará nuevamente en pasta de celulosa para fabricar nuevos productos.

Con acciones como esta, el Gobierno de Tamaulipas promueve el aprovechamiento responsable de los recursos y demuestra que el cuidado del medio ambiente también puede traducirse en oportunidades para mejorar los espacios donde estudian niñas, niños y jóvenes.